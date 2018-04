Rendez-vous hip-hop 2018: Rémy, Talib Kweli et Chilla à l'affiche de la 3e édition

Durant une semaine, du 26 mai au 2 juin, l’hexagone célébrera la culture hip-hop. — Florian Fouchet/ CLACK Fersen Sherkann

L’hexagone met la culture hip-hop à l’honneur. Du 26 mai au 2 juin, la 3e édition de Rendez-vous hip-hop, un projet soutenu par le ministère de la Culture et le ministère de l’Education Nationale, et dont 20 Minutes est partenaire, célébrera partout en France, des disciplines liées au hip-hop, de la danse à la musique, en passant par le graffiti.

Le clou du spectacle ? Cinq événements en entrée libre qui clôtureront ce rendez-vous le 2 juin, organisés simultanément dans cinq villes de France : Lille, Marseille, Nantes, Nîmes et Paris. Au programme ? Des artistes français internationaux, des talents émergents et des grandes figures du mouvement.

Rémy enflammera Lille, Chilla ambiancera Marseille

A Lille, le rappeur d’Aubervilliers Rémy, côtoiera Loud, originaire de Montréal, sans oublier la 9e édition du Battle International de Graff. A Marseille, à partir de 21 heures, l’artiste américain Talib Kweli et la rappeuse Chilla enflammeront la cité phocéenne. Du côté de Nantes, les rappeurs Médine et Nemir, ou encore la référence du scratch DJ Skillz, répondront présents. A Paris, Ninho et Dinos se partageront la scène, et enfin, à Nîmes, Grems et X-Trem Tour (entre autres) se produiront sur la scène du Skate Park.

De même, un appel à participation national est lancé, permettant à tous les porteurs de projets hip-hop d’inscrire leurs initiatives afin d’intégrer la programmation de cet événement. Pour déposer votre candidature et retrouver plus d’informations sur les nombreux événements qui animeront les Rendez-vous hip-hop 2018, rendez-vous sur le site rendezvoushiphop.fr.