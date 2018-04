VIDEO. Eurovision: Le duo français Madame Monsieur ovationné à Madrid

Emilie Satt, du duo Madame Monsieur, au concert pré-Eurovision de Madrid (Espagne), le 21 avril 2018. — Capture d'écran RTVE.ES

Samedi, une vingtaine de candidats à l’Eurovision 2018 se sont succédé sur la scène de La Riviera, à Madrid (Espagne) le temps d’un concert. Parmi eux, Jean-Karl Lucas et Emilie Satt, qui forment le duo Madame Monsieur et dont la prestation a été parmi les plus acclamées. On ne dit pas cela par chauvinisme : notre confrère du site britannique Metro écrit même que les Français ont eu droit au meilleur accueil (« the biggest reaction ») de la soirée.

Leur chanson, Mercy, a su atteindre les cœurs ibères à en juger par les premiers vers du texte repris en chœur par le public. Et lorsque la chanteuse a entonné la version en espagnol du morceau, ce sont des « ole, ole, ole » semblant tout droit arrivés du stade Santiago-Bernabéu qui ont résonné dans la salle.



Sur Twitter, l’engouement des hispanophones qui ont suivi le concert en direct via Internet était aussi au rendez-vous.

Pelos de punta con Francia.

Es una de mis favoritas y posibles ganadoras y me gusta más con cada directo que veo. Y no sé cómo lo hacen pero la canción es maravillosa en cualquier idioma. #ESPreParty2018 — Maitane Jiménez (@SouffleMai) April 21, 2018

« La France m’a mis les poils. C’est l’un de mes candidats préférés et un prétendant à la victoire. A chaque nouvelle écoute, j’aime encore davantage la chanson. Et je ne sais pas comment ils font, mais le morceau est formidable quelle que soit la langue. »

Eurovisión 2018 lo gana Francia o Bulgaria. Guardad tweet #ESPreParty2018 pic.twitter.com/rivnr994hG — David Carro Mayor (@dcarrom) April 21, 2018

« La France ou la Bulgarie remportera l’Eurovision 2018. Retenez bien ce tweet. »

A mi al principio Francia no me gustaba pero ahora me encanta.

Y el directo ha sido maravilloso !! #ESPreParty2018 — Yeray Calleja (@Ycalleja00) April 21, 2018

« Au départ, je n’aimais pas la chanson de la France, maintenant, j’adore. Le live était merveilleux. »

El público ovacionando a Francia de esa manera es lo que merecen. Ojalá ganen de verdad, lo disfrutaría tantísimo 💫 #ESPreParty2018 — Jm (@necchymose) April 21, 2018

« Que le public acclame les Français de cette manière, c’est mérité. J’espère vraiment qu’ils vont gagner, j’aimerais tellement. »

Que bendición es escuchar Mercy de Madame Monsieur. Como no ganen pongo una denuncia!#ESPreParty2018 — mєяcһє warrier😺✨ (@havanalegend) April 21, 2018

« Quel bonheur d’écouter Mercy de Madame Monsieur. S’ils ne gagnent pas, je porte plainte. »

Il est toujours possible de relativiser en rappelant que le public espagnol - notamment celui des fans de l’Eurovision - est connu pour sa capacité à donner de la voix et à être chaleureux et il faut préciser que les représentants de la Bulgarie, d’Israël, de la Suède ou de l’Australie, annoncés parmi les favoris, n’étaient pas présents à ce concert. Mais que le duo Madame Monsieur ait reçu un accueil aussi enthousiaste (voire davantage) que celui auquel ont eu droit les locaux de l’étape, Amaia et Alfred, est néanmoins à souligner.

La cote d’amour se confirmera-t-elle au moment des votes à l’Eurovision. Réponse le soir du 12 mai, lors de la finale du concours qui se tiendra à Lisbonne (Portugal).