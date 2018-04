Votez pour le mot de l'année 2018 en partenariat avec le Festival du mot

VOCABULAIRE Chaque année, le Festival du mot élit le mot le plus représentatif de son époque, et il est temps de passer au vote pour celui de 2018...

La glace de l'Arctique en train de fondre, le 5 mars 2018. — KONRAD K./SIPA

Chaque année, on commente les entrées et les sorties dans le dictionnaire au moment de sa publication. Mais, dans la vie, quels sont les mots les plus marquants de notre vocabulaire ? Quels sont ceux qui décrivent le mieux notre présent ? 20 Minutes est partenaire du Festival du mot de La Charité-sur-Loire. Lors de cet événement, du 30 mai au 3 juin, sera dévoilé le mot de l’année 2018.

Vous êtes invités, avant le 23 mai, à voter pour votre mot préféré parmi une liste de 11 substantifs. Roland Cayrol, le président du jury, a établi une liste de dix mots auxquels est venu s’en greffer un, choisi par les collégiens et lycéens de la Nièvre. Les mots sont : Bitcoin, colère, féminisme (ou femmes), glyphosate, harcèlement, jupitérien, porc, réchauffement, ressenti, vegan et métissage (le mot des jeunes).

Comme vous pouvez le constater, les mots de cette année sont engagés. Nous allons bien réfléchir afin de défendre celui qui défendra le mieux 2018 à nos yeux. En 2017, c’était un mot positif, « renouvellement », qui avait été choisi.