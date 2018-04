«Westworld», saison 2: Avec ses secrets, la série de HBO joue au chat et à la souris avec les internautes

L'acteur américain Jeffrey Wright face à une mystérieuse créature dans la saison 2 de la série «Westworld». — HBO

Article garanti 100 % sans spoiler. La saison 1 de Westworld avait été marquée par deux moments « OMFG », que le spectateur lambda n’avait sans doute pas vu venir. Mais pour ceux qui traînent trop sur Internet et surtout sur Reddit, la surprise avait été gâchée par des spoilers pré-diffusion. Des centaines de fans y dissèquent en effet chaque plan, offrant leurs théories les plus folles, pour un brainstorming collaboratif qu’on n’avait sans doute pas vu depuis Lost. Mais pour la saison 2, diffusée dans la nuit de dimanche à lundi sur HBO, et en simultanée sur OCS en France, les showrunners Jonathan Nolan et Lisa Joy sont prêts.

Rickroll’d ultime

Lors du festival SXSW, Jonathan Nolan avait annoncé la couleur : « We love to fuck with Reddit » (« On adore embrouiller Reddit »). Il avait ensuite promis de balancer « toute l’intrigue de la saison 2 » pour satisfaire la curiosité des fans masochistes et protéger les autres (ne cherchez pas la logique) si son post atteignait 1000 votes. Evidemment, la communauté n’a pas résisté. HBO a partagé une vidéo de 25 minutes, qui commence avec la narration de Bernard (Jeffrey Wright). Et après environ deux minutes, Dolores (Evan Rachel Wood) se met au piano, chantant « Never gonna give you up », pour un Rickroll ultime. Well played.

Au-delà de la blague, les cinq premiers épisodes de cette seconde saison doublent la mise. Les scénaristes brouillent les pistes avec des quêtes secondaires de RPG et des timelines encore emmêlées (et oui, on voit le parc « Shogun » teasé dans la saison 1). Les acteurs confient qu’ils tournaient en général une scène sans savoir dans quel épisode elle finirait. Nolan et Joy, eux, assurent qu’ils ont « tout séquencé sur plusieurs saisons avec des centaines de post-it de couleur ». Et qu’à la différence de Lost, la série « répondra au fur et à mesure aux questions avant d’en poser de nouvelles ». Reddit va pouvoir s’en donner à cœur joie.

