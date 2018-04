«Magic :The Gathering» fête ses 25 ans: Racontez-nous vos parties de cartes endiablées

«Magic: The Gathering», c'est 25 ans d'existence, 17.000 cartes différentes et des dizaines de millions de joueurs dans le monde — Wizards of the Coast

Il y a le Saint Graal, et il y a le Lotus Noir. « Ajoutez trois manas de la couleur unique de votre choix à votre réserve. » Si vous avez compris la référence, c’est que vous avez déjà joué à Magic : L’Assemblée. Peut-être il y a 25 ans, lors de son lancement, ou peut-être attendez-vous l’extension anniversaire, Dominaria, prévue pour vendredi.

Certains parents accompagnent leurs enfants en tournoi le week-end. Chea nous c'est toute la famille qui accompagne papa qui joue! #magicthegathering pic.twitter.com/NKoz9GUJr4 — Bab Babsyt Fourthouy (@babsyt06) April 14, 2018

Des dizaines de millions de joueurs

Même si Hearthstone est aujourd’hui sur tous les smartphones, Magic : The Gathering reste un jeu de cartes à collectionner de référence et compte plusieurs dizaines de millions de joueurs dans le monde, et des centaines de milliers rien qu’en France. Avec son univers fantasy, ses sortilèges et autres monstres, ses parties prises de tête, il a su séduire les premiers geeks, s’imposer dans les cours d’école et bien sûr dans les magasins et les conventions. On recense encore un million d’événements homologués par an.

Jeu en perpétuelle évolution, Magic compte aujourd’hui 17.000 cartes différentes, et les plus fortes et plus rares comme le Lotus Noir peuvent se revendre jusqu’à 20.000 euros. Tout Internet se souvient de ce collectionneur qui n’en revient pas de tomber dessus.

Et vous ? Avez-vous encore votre premier « deck » ? Combien de nuits blanches avez-vous passé à jouer avec vos amis ? Alliez-vous chaque semaine à la boutique de jeux ? Vous êtes déjà parti chercher vos vieux classeurs au grenier ? Racontez-nous votre amour du jeu sur contribution@20minutes.fr. Les meilleures contributions feront l’objet d’un article.