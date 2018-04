Natalie Portman refuse d'aller en Israël pour recevoir le Prix Genesis

Natalie Portman à la première du film «Annihilation». — Jordan Strauss/AP/SIPA

Chaque année, le prix Genesis récompense des « individus extraordinaires » qui, grâce à leurs réussites professionnelles et leurs engagements envers la communauté juive et ses valeurs, sont source d’inspiration. Cette année, c’est Natalie Portman, née à Jérusalem, qui devait recevoir ce prix. La star hollywoodienne a indiqué jeudi qu’elle n’assistera pas à la cérémonie à la lumière des «évènements récents» qu’elle juge «affligeants».

Natalie Portman n’a précisé de quels événements il s’agissait mais Israël a été récemment vivement critiqué pour sa réaction face aux manifestations massives à la frontière entre Gaza et Israël, où 28 Palestiniens ont été tués et des centaines, blessés par des tirs israéliens depuis le 30 mars. Israël déclare défendre sa frontière et estime que le Hamas mène des attaques sous couvert de manifestations.

La cérémonie est annulée

« Madame Portman est une actrice accomplie, une activiste sociale engagée et un être humain merveilleux. Le personnel de la Fondation a aimé apprendre à la connaître au cours des six derniers mois, admire son humanité et respecte son droit d'être en désaccord public avec la politique du gouvernement d'Israël», a déclaré l'organisation dans un communiqué.



«Cependant, nous sommes très attristés qu'elle ait décidé de ne pas assister à la Cérémonie du Prix Genesis à Jérusalem pour des raisons politiques. Nous craignons que la décision de Madame Portman ne politise notre initiative philanthropique», ajoute le communiqué. L'organisation a décidé d'annuler la cérémonie.