Solveig Halloin, qui a porté plainte contre Philippe Caubère, témoigne dans une vidéo

Mercredi, on apprenait que Philippe Caubère était visé par une plainte pour viol, déposée fin mars par l'actrice Solveig Halloin, et qu’une enquête préliminaire pour viol avait été ouverte par le parquet de Paris le 16 avril. S’il a reconnu avoir eu une liaison avec elle, le comédien a très vite fait savoir qu’il réfutait ces accusations.

Solveig Halloin, qui accuse Philippe Caubère de l’avoir violé en 2010, s’est exprimée dans une vidéo sur le site du Huffington Post. Elle explique notamment comment le « cauchemar a commencé ».

«Je ne vivais plus qu’à travers Caubère»

C’est dans un théâtre toulousain que la dramaturge explique avoir rencontré Philippe Caubère, qu’elle considérait alors « comme un père artistique ». « J’avais 35 ans, lui la soixantaine, précise-t-elle. J’ai toujours admiré ses pièces, ses mises en scène, si proches de ce à quoi j’aspirais dans le théâtre. »

Le comédien se serait mis alors à envoyer des messages à Solveig Halloin : « Il enchaîne les textos mièvres et romantiques, qui se transforment très vite en messages intrusifs puis salaces, il m’appelle sans cesse. Il me demande de tout lire de lui, de tout regarder de sa production. Je ne vivais plus qu’à travers Caubère. »

« Il commence à me frapper, à m’étrangler, et à me frapper à nouveau »

En mars 2010, ils se seraient retrouvés dans une chambre d’hôtel à Béziers. « Il me demande immédiatement de me déshabiller, ce que je ne fais pas, explique-t-elle. Je reste assise au bord du lit. Philippe Caubère me déshabille donc. Il est en érection. Il commence à me frapper, à m’étrangler, et à me frapper à nouveau. […] À cet instant, mon esprit disjoncte, sortant de mon corps pour l’observer par le haut. […] Malgré mes efforts, je n’ai plus de souvenirs de la suite des événements, puis que je me retrouve dans un parc, et enfin dans un train. Rentrée à Toulouse, je vis recluse, traumatisée. »

Solveig Halloin explique alors avoir traversé une dépression durant plusieurs années. « J’ai attendu huit ans qu’une femme, victime de Philippe Caubère, ait le courage de parler, me promettant que si l’une d’elles déposait plainte, je le ferai à mon tour. En vain. Le temps de ma "reconstruction" étant passé, je dépose plainte contre Philippe Caubère du chef de viol », explique-t-elle.

Contacté par le Huffington Post, Philippe Caubère a une fois encore réfuté ces accusations. « En fouillant dans mes mails j’ai effectivement trouvé trace de cette relation en 2010. Mais jamais il n’y a eu les violences qu’elle peut décrire. Il m’est arrivé d’avoir des relations assez hard, même si je ne suis pas du tout dans le trip SM, mais sûrement pas avec elle. C’est une relation non seulement consentie mais aussi désirée et que je qualifierais de «fleur bleue» », précise-t-il.