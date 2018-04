Les aventures des Simpson passionnent les téléspectateurs depuis plus de 30 ans. — Anonymous/AP/SIPA

« Les Simpson c’est nous, nos voisins, notre famille », s’enthousiasme Jean qui a répondu à notre appel à témoignages sur notre page Facebook à l’occasion du retour de la célèbre série sur W9 ! Rares sont les programmes suscitant un tel enthousiasme sur la durée. Pensez donc, voilà plus de vingt ans [et 26 saisons] que nous suivons les aventures de Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie et les autres habitants de Springfield. Notre appel à témoignages sur les raisons qui vous font aimer Les Simpson vous a inspiré. Voici les raisons qui vous font a-do-rer cette famille américaine pas comme les autres.

On s’identifie à fond

Les Simpson représentent le cliché ultime d’une famille américaine : un mari obèse et inculte, une femme au foyer dévouée et indulgente, un fils « badass » et une fille brillante mal dans sa peau, le tout dans une maison pavillonnaire typique achetée à crédit. Chacun y trouve ainsi son compte. « C’est une satire sociale fine et drôle et toujours pertinente, relève Kirito. « Les Simpson c’est la vie, la vie de tous les jours avec des quidams qui se lèvent, bossent et ont des préjugés. C’est notre propre société qui est étrillée et pas toujours dans le bon sens du poil », abonde un autre internaute. « C’est comme Coluche, ils nous font rire de nos travers, de nos préjugés et de notre bêtise en général. Instruire en amusant, amuser en instruisant », explique Hélène, fidèle parmi les fidèles.

Pour petits et grands

Les Simpson ont fait leur apparition sur le petit écran en 1989. Depuis, la série a évolué avec ses fans. Ces derniers ont grandi et la regardent désormais avec leur propre famille. C’est le cas pour Hélène : « Avec eux, j’ai eu les plus gros fous rires à la télé. Maintenant, je la regarde avec mes enfants ». Simpson de mère en fils donc « C’est une série intergénérationnelle avec des gags pour tous les âges, souligne Djino. De nouveaux fans arrivent avec le temps et les fans du début sont encore fans car la série les touche encore ». « Ils sont indémodables, les épisodes se regardent de génération en génération et on ne s’en lasse pas. Je peux les voir et les revoir, je les aime toujours autant ! », raconte Elwing.

Ils sont ancrés dans le présent

« On en parle, des événements qu'ils ont prédi ? », demande un internaute. En effet, quand Donald Trump est élu président des États-Unis en 2016, des internautes prétendent que la série aurait prévu l'élection du magnat américain. En réalité, ce dernier avait déjà évoqué la possibilité d’une candidature présidentielle en 2000, possibilité que n’avait pas manqué d’exploiter le show dans l’un de ses épisodes. Les Simpson ne sont donc pas devins mais suivent de très près l’actualité.

Et comme le succès est toujours au rendez-vous, la famille semble bien partie pour continuer à nous divertir. Aux États-Unis, la série en est déjà à sa 29e saison. « Tant le monde offrira à Matt Groening et à sa bande de quoi de marrer, on se marrera avec eux », conclut Kirito.

>> A lire aussi : VIDEO. «Les Simpson» répondent à la polémique sur le personnage d’Apu

>> A lire aussi : VIDEO. JO 2018: Quand «Les Simpsons» ont prédit la victoire des Etats-Unis au curling

>> A lire aussi : Séries Mania 2017: «Les Simpson», «Les Griffin», «Futurama»... A quoi reconnaît-on une série animée de la Fox?