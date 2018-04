Eurovision 2018: Découvrez les candidats et écoutez les chansons de tous les pays

MUSIQUE Quarante-trois pays, parmi lesquels la France, participent à l'Eurovision dont les demi-finales auront lieu les 8 et 10 mai et la finale le 12 mai à Lisbonne...

Netta Barzilai, représentante d'Israël à l'Eurovision 2018, lors du concert Israel Calling, à Tel-Aviv, le 10 avril 2018. — JACK GUEZ / AFP

Faut-il vous rappeller que le duo Madame Monsieur représentera la France à l' Eurovision avec la chanson Mercy ? Savez-vous que la Hongrie défendra ses chances avec un morceau metal ? Vous êtes-vous fait votre avis sur Toy, la chanson israélienne que les bookmakers placent comme grande favorite pour la victoire ?

Pour que vous soyez au taquet lors de la finale du concours qui se déroulera le 12 mai à l'Altice Arena de Lisbonne (Portugal) et sera diffusée en direct sur France 2, 20 Minutes vous a préparé une fiche pour chaque chanson en lice, avec le clip, une présentation des artistes, et un avis subjectif pour évaluer les forces en présence. Il vous suffit de cliquer sur le pays et le candidat de votre choix dans la mosaïque ci-dessous pour accéder à l'article de présentation.

Et lorsque vous aurez jeté une oreille ou deux aux 43 titres, n'hésitez pas à nous dire, en commentaire, quels sont vos préférés...