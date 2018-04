Accusé de viol, Philippe Caubère dément formellement. Ce mercredi, Le Point révélait qu’une enquête préliminaire pour viol avait été ouverte par le parquet de Paris le 16 avril dernier, pour des faits remontant à 2010. Comme l’a confirmé une source judiciaire à 20 Minutes, une femme a déposé plainte auprès du procureur de Béziers (Hérault) le 27 mars, et la SRPJ de Toulouse a été saisie pour procéder à l’audition de la plaignante.

Selon Le Point, il s’agirait d’une ex-militante Femen qui l’accuse de l’avoir violée après un dîner il y a huit ans. Des informations que réfute totalement Philippe Caubère.

« Je suis consterné »

« C’est évidemment faux, je suis consterné, horrifié », a déclaré le comédien au micro de RTL ce mercredi matin. « J’ai eu une relation sexuelle et amoureuse, j’ai des mails qui le prouvent et que j’ai gardés », affirme-t-il, ajoutant : « C’est une personne qui faisait du théâtre en 2010, que j’ai draguée à la fin d’un spectacle, et avec qui j’ai passé la nuit dans mon hôtel ». Si Philippe Caubère affirme la connaître, il dément formellement l’avoir violée. « Je n’ai jamais violé ni frappé personne. Je ne sais pas faire. C’est comme si on m’accusait de meurtre », explique-t-il. « Je ne cache pas que je suis un libertin mais être accusé d’avoir frappé, jeté à la rue, c’est complètement surréaliste », poursuit-il.

