«"Vu d'ici", c'est trois ans de notre vie en un disque», confie Madame Monsieur

Emilie Satt et Jean-Karl Lucas forment le duo Madame Monsieur. — Low Wood

Vu d’ici, le premier album du duo Madame Monsieur, formé d’Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, sera disponible le vendredi 20 avril.

Parmi les quatorze titres de l’opus se trouve Mercy, la chanson qui représentera la France à l’Eurovision 2018 en mai, ou Partir qui figurait déjà sur l’EP Tandem sorti en 2016.

La tonalité de l’album est électro-pop avec, parfois, des touches plus urbaines ou intimistes.

« Les chansons qui nous plaisent, en général, sont celles qui racontent la petite histoire dans la grande et donnent l’impression que les paroles ont été écrites pour nous. C’est comme cela qu’on se sent concerné par une chanson, qu’on a l’impression d’être proches d’elle et que l’on peut être ému », explique Emilie Satt, la chanteuse de Madame Monsieur.

Pas de métaphores obscures, des messages clairs

Elle répond ainsi à 20 Minutes qui lui demande comment elle et son acolyte – et compagnon à la ville - Jean-Karl Lucas abordent l’écriture d’un morceau. Une méthode qui transparaît effectivement à l’écoute de Vu d’ici, le premier album du duo qui sort ce vendredi.

Des mots simples, pas de métaphores obscures mais des messages clairs : les paroles des 14 morceaux démontrent qu’il n’est pas nécessaire d’employer des termes compliqués pour faire de la poésie et que l’on peut être efficace sans tomber dans la facilité.

Faits divers

A commencer par Mercy, le morceau avec lequel le duo représentera la France en finale de l’Eurovision le 12 mai à Lisbonne (Portugal). Madame Monsieur a composé ce titre l’an passé après avoir vu passer le tweet ému d’un journaliste de Nice-Matin relatant la naissance d’une petite fille sur le bateau de SOS Mediterrannée. « Je suis née ce matin, je m’appelle Mercy, au milieu de la mer, entre deux pays… », sujet, verbe, compléments. Il n’en faut pas plus pour évoquer le sort des réfugiés et délivrer un message d’espoir.

La même simplicité se retrouve au service de l’émotion dans 22.11.2013, faisant référence au jour où un couple d’octogénaires s’est donné la mort dans une chambre du Lutetia, à Paris. « Ils n’ont rien laissé paraître, ces amoureux à disparaître, dont je n’ai connu les prénoms qu’aux informations »… Le fait divers, très médiatisé, avait là encore touché le duo qui ne se borne cependant pas à rebondir sur l’actualité.

« D’autres chansons nous sont inspirées par des témoignages d’amis [à l’instar de Comme une reine, hymne à l’acceptation de soi] ou par des interrogations personnelles [la métaphysique Au-delà], mais aussi des chansons plus légères pour souffler un peu, s’évader », poursuit Emilie Satt. « C’est comme dans la vie : il y a des moments où on a envie d’être tristes et d’être consolés, d’autres où veut faire la fête, ou l’amour. Vu d’ici, c’est un peu tout cela, trois ans de notre vie qu’on présente en un disque », appuie Jean-Karl Lucas.

« On fait exploser les barrières »

A la diversité des thèmes abordés s’ajoute l’éclectisme musical dont se réclame Madame Monsieur. La tonalité principale de l’album est électro-pop, mais les nuances sont nombreuses avec des morceaux aux accents plus « urbains », d’autres davantage intimistes ou encore La Voyageuse, qui surprend par son emploi du vocodeur. « Notre musique mélange pas mal de choses. On se sent très proches du milieu urbain parce que l’on a beaucoup travaillé avec des rappeurs français ces trois ou quatre dernières années. Mais, en règle générale, on écoute beaucoup de pop music et notamment de pop française », résume Jean-Karl Lucas.

« La presse veut savoir à quelle famille musicale on appartient… C’est tout ce que l’on aime pas et c’est pour cela qu’on s’amuse, comme sur notre EP Tandem [sorti en 2016] à mélanger les genres, casser les codes, à inviter sur un même morceau [Morts ou vifs] Ibrahim Maalouf et Jok’air, qui est une étoile montante du rap, enchaîne Emilie Satt. Cela surprend les gens, mais quand on fait exploser les barrières, ils adorent ça. Enfin, les barrières qu’on s’invente car elles n’existent pas : on est tous des musiciens et on partage un moment de musique. »

Affranchi des jugements à l’emporte-pièce, le duo Madame Monsieur tente de concilier les contraires avec une musique sophistiquée mais pas élitiste, intime mais universelle… Vu d’ici, c’est plutôt réussi.