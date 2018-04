Après leurs concerts à Toulouse, Bigflo & Oli reversent 100.000 euros au Secours populaire

Ils avaient une fois de plus décidé de "renvoyer la balle" maintenant qu’ils ont réussi. En novembre dernier, Bigflo & Oli reversaient 30.000 euros au Secours populaire après un concert au Bikini, une salle de concerts de l’agglomération toulousaine.

Bis repetita lundi soir après leur quatrième concert d'affilée au Zénith. Mais vu la taille de la salle, la somme est plus que triplée. Ils ont ainsi récolté 100.000 euros qu’ils ont reversés à l’association qui vient en aide aux plus démunis.

100 000€ pour le secours Populaire 🔥

Grâce au 4ème Zénith on a pu récolter tous cet argent tout en passant une soirée inoubliable 🙏

Merci les toulousains ces concerts sont gravés à jamais dans nos coeurs et font parti des moments les plus forts de nos vies!

MERCI TOULOUSE ❤️ pic.twitter.com/iDfb5qls1T