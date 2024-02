Le trailer des Oscars promet-il une bonne nouvelle à « Barbie » ?

La bande-annonce des Oscars laisse-t-elle envisager un peu de justice pour ce film qui a cartonné dans les salles mais grand oublié de la cérémonie des Golden Globes ? La chaîne américaine ABC, qui diffuse la cérémonie de récompenses le 10 mars prochain, a mis en ligne ce mardi un spot publicitaire qui parodie Barbie, le succès populaire et critique signé Greta Gerwig. Dans la vidéo, Jimmy Kimmel, qui présentera la remise de prix, est perdu dans le monde de Barbie et frappe à la porte de Kate McKinnon qui retrouve son costume de Barbie Bizarre. On croise également Ryan Gosling dans le rôle de Ken et America Ferrera dans celui de Gloria.

Décors, acteurs… ABC se paye une parodie plus vraie que nature, allant jusqu’à adapter le monologue féministe -pour désensorceler les femmes sous l’emprise du patriarcat- pour les Oscars. America Ferrera transpose les éléments de langage à la galère de présenter la cérémonie.

Un clin d’œil à la tirade sur le féminisme

« C’est littéralement impossible de présenter les Oscars, vous devez être extraordinaire mais d’une manière ou d’une autre, vous vous trompez toujours. Vous devez vous moquer des gens sans vous moquer trop d’eux. Vous devez donner à chacun assez de temps sans prendre trop de temps. Vous êtes le centre de l’attention mais quasiment tout le monde se fiche que vous soyez là », lance-t-elle à un Jimmy Kimmel en panique.

L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Doit-on y voir une réparation à l’injustice des Golden Globes ? Début janvier, Barbie était cité dans neuf catégories des Golden Globes. On voyait déjà l’équipe du film repartir avec les statuettes de meilleure comédie, meilleure réalisatrice, meilleur scénario, meilleure actrice pour Margot Robbie et meilleur acteur dans un second rôle pour Ryan Gosling.

Carton populaire

Finalement, la poupée aux mensurations parfaites a dû se contenter de deux statuettes mineures. Barbie a été récompensé pour sa chanson What Was I Made For ? de Billie Eilish qu’elle a composée avec son frère Finneas O’Connell. Pour le reste : le film a inauguré, sans surprise, la nouvelle catégorie du plus grand succès au box-office créée cette année. Rappelons qu’il a dépassé 1,4 milliard de recettes au box-office mondial.

Mais ne nous emballons pas trop. Oppenheimer, grand champion des Golden Globes avec cinq statuettes, vient de remporter samedi dernier le principal prix du syndicat des réalisateurs américains (DGA), considéré comme un baromètre fiable pour les Oscars. Greta Gerwig ou Christopher Nolan ? Malgré un trailer rose bonbon, la balance pourrait bien pencher en faveur du réalisateur d'Oppenheimer. Réponse le mois prochain.