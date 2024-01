La Passion de Dodin Bouffant, choisi par le CNC pour représenter la France aux Oscars, ne fera pas le voyage jusqu’à Los Angeles. Les nominations aux Oscars 2024 ont été dévoilées et le film de Tran Anh Hung, porté par Juliette Binoche et Benoît Magimel, n’y figure pas. Justine Triet aura en revanche une chance, le 10 mars, de recevoir plusieurs statuettes.

Elle est nommée comme Meilleure réalisatrice et dans la catégorie Meilleur film, pour Anatomie d’une chute. Le film français sera aussi représenté dans les catégories Meilleur montage et Meilleur scénario original. Cerise sur le gâteau : il est également en course pour la statuette de Meilleure actrice grâce à Sandra Hüller.

Oppenheimer écrase Barbie

Mais le grand gagnant de ces nominations est, comme prévu, Oppenheimer. Le film de Christopher Nolan cumule 13 nominations dont Meilleur Film et Meilleur réalisateur, bien sûr. L’autre grand triomphe de 2023 au box-office, Barbie de Greta Gerwig, n’en a recueilli huit. Pauvres créatures, de Yorgos Lanthimos, long-métrage qui dépeint une Frankenstein au féminin dans l’ère victorienne, a été nommé 11 fois. Une de plus que Killers of the Flower moon, film de Martin Scorsese sur des assassinats d’Amérindiens dans l’Oklahoma du début du 20e siècle.

Parmi les surprises, Margot Robbie fait les frais de l’accueil mitigé de Barbie parmi les jurys de prix et n’est même pas nommée en tant que Meilleur actrice.

Nommées pour l’Oscar de la meilleure actrice :

Annette Bening, Insubmersible

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomie d’une chute

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pauvres créatures

Nommés pour l’Oscar du meilleur acteur :

Bradley Cooper, Maestro

Colin Domingo, Bayard Rustin

Paul Giamatti, Winter Break

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Nommés pour l’Oscar du meilleur film :

American Fiction

Anatomie d’une chute

Barbie

Winter Break

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives - Nos vies d’avant

Pauvres créatures

La Zone d’intérêt

Nommés pour l’Oscar du meilleur réalisateur :

Jonathan Glazer, La Zone d’intérêt

Yorgos Lanthimos, Pauvres créatures

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Justine Triet, Anatomie d’une chute