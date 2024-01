Oscars : Justine Triet et Christopher Nolan comblés, Barbie déçue

C’est bien triste mais La Passion de Dodin Bouffant n’a même pas passé le stade des nominations : il est parti directement en cuisine. En revanche, Anatomie d’une chute de Justine Triet prend une belle revanche avec cinq citations dont meilleur film, meilleur scénario - que la réalisatrice partage avec Arthur Harari - et meilleure actrice pour Sandra Hüller. On les imagine volontiers en train de glousser de joie en pensant à la commission qui a préféré envoyer le film de Tran Anh Hung à sa place pour représenter les couleurs de la France à Hollywood. « C’est une déclaration d’amour au film mais aussi à Justine Triet, explique Didier Allouch, correspondant à Hollywood pour Canal +. La nommer dans la même catégorie que Christopher Nolan et Martin Scorsese est juste énorme. C’est un beau jour pour elle et pour le cinéma français. »

Dodin Bouffant pourra toujours essayer de consoler Margot Robbie et Greta Gerwig, actrice et réalisatrice de Barbie, avec de bons petits plats car ces dernières sont les grandes oubliées des nominations. « Une vraie surprise que je ne m’explique pas, déclare Didier Allouch. C’est d’autant plus vexant pour elles que Ryan Gosling et America Ferrera sont nommés pour les seconds rôles ! On aurait voulu les vexer qu’on ne s’y serait pas pris autrement. Surtout quand on constate qu’Oppenheimer totalise treize nominations. « Je suis heureux pour Christopher Nolan trop souvent boudé par l’Académie et je le vois bien remporter six ou sept Oscars, pronostique Didier Allouch. Nolan aura du mal à rattraper Martin Scorsese du point de vue des citations : ce dernier reçoit la dixième de sa carrière avec Killers Of The Flower Moon.

Quelques pronostics

Sans surprise La Zone d’Intérêt de Jonathan Glazer est bien placée pour recevoir le prix du Meilleur film étranger en se penchant sur la vie quotidienne du commandant d’Auschwitz et de son épouse jouée par Sandra Hüller décidément incontournable. « Il n’y a pas vraiment de suspense sur ce sujet maintenant que Dodin Bouffant a été éliminé », dit Didier Allouch. Pour les actrices, Emma Stone est donnée favorite pour Pauvres créatures de Yórgos Lánthimos dans lequel elle joue une femme au cerveau d’enfant qui découvre la vie et la sexualité. « Ça se joue entre elle et Lily Gladstone dans le Scorsese mais elle a une longueur d’avance », précise Didier Allouch. Chez les messieurs, il estime que Paul Giamatti à de grandes chances de l’emporter dans Winter Break d’Alexandre Payne. Du côté de l’animation, notre chouchou Le Garçon et le héron d’Hayao Miyazaki devrait rentrer chez lui avec un Oscar. On sera fixés le 10 mars prochain, lors de la cérémonie diffusée en direct sur Canal + et commentée par l’irremplaçable Didier Allouch. On croise très fort les doigts et les orteils pour Justine Triet et son équipe.