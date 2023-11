« Pour qu’un film soit éligible aux Oscars, à partir de 2024, il faudra qu’il respecte des quotas ethniques très stricts, à la fois derrière la caméra, donc les techniciens, les producteurs, l’équipe de distribution etc. et à l’écran, donc les acteurs », affirme l’essayiste et écrivain Samuel Fitoussi dans une interview vidéo pour le média classé à l’extrême droite Livre noir publiée le 1er novembre 2023.

Dans cette interview intitulée « Le wokisme gangrène le monde de la culture ! », l’essayiste développait : « Un film qui a trop d’acteurs d’une certaine couleur de peau et insuffisamment d’acteurs d’une autre couleur de peau ne sera pas éligible. Ça va très loin parce que la société de production qui produit un film devra indiquer sur une plateforme Internet la couleur de peau, le genre et l’orientation sexuelle de toutes les personnes impliquées dans la création du film, et en fonction de ça, l’Académie des Oscars dira si le film est éligible ou non aux Oscars […] ».

Des normes d’inclusivité pour la catégorie « meilleur film »

Il est vrai que l’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui délivre les Oscars, cérémonie américaine qui récompensent les meilleurs films parus chaque année, a décidé d’inclure des normes d’inclusivité pour sa 96e cérémonie, qui aura lieu le 10 mars 2024.

Toutefois, ces normes ne concernent pas tous les films qui souhaitent se présenter à la sélection, mais seulement les films qui souhaitent concourir pour la catégorie « meilleur film ».

En septembre 2020, l’Académie annonçait que les films qui veulent concourir en 2024 devront respecter au moins deux de ces quatre critères :

- La représentation à l’écran,

- Les équipes qui travaillent sur le film,

- L’accès à l’industrie et les opportunités professionnelles permises par la société de production,

- La diversité au sein des équipes de promotion et de marketing.

Des critères similaires en application depuis plusieurs années au Royaume-Uni

Chacun de ces critères peut être obtenu en remplissant un sous-critère spécifique. Par exemple, pour répondre au premier critère sur la représentation à l’écran, les équipes de production peuvent garantir qu' « au moins un des acteurs principaux ou des acteurs secondaires importants appartient à un groupe racial ou ethnique sous-représenté », ET/OU, qu'« au moins 30 % de tous les acteurs dans des rôles secondaires » sont issus d’au moins deux des groupes sous-représentés « ET/OU que « le(s) scénario(s) principal (aux), thème ou récit du film est centré sur un ou plusieurs groupes sous-représentés ».

Ainsi, il n’est pas nécessaire que les équipes de films répondent à positivement à l’intégralité des critères listés dans le texte qui détaille ces nouvelles normes.

Comme l’explique l’Académie, ces critères sont directement inspirés et très similaires à ceux en vigueur depuis 2016 au sein du British Film Institute, (BFI), principal organisme public de financement cinématographique du Royaume Uni. Depuis 2019, ces critères sont également nécessaires pour concourir aux British Academy Film Awards, équivalent des Oscars ou des Césars français.

Une plateforme en ligne pour déposer les candidatures

Les équipes qui veulent présenter leur production dans la catégorie « meilleur film », et donc attester qu’ils répondent à au moins deux de ces critères d’inclusivité, doivent le faire sur une plateforme en ligne.

Comme l’indique le site dédié, la plateforme sert à la collecte de « données et d’informations confidentielles nécessaires à la mise en œuvre des normes. » Si la partie Foire Aux Questions du site encourage les équipes à « fournir autant de données que possible », elle précise aussi qu’il n’est pas absolument nécessaire de fournir des informations pour toutes les normes : « si vous ne saisissez pas de données pour une norme spécifique, vous pouvez continuer et remplir les données pour les normes pour lesquelles vous fournissez des données. »

Ces normes suscitent des questionnements de la part de plusieurs producteurs, notamment sur le fait de recueillir des informations concernant la vie privée de leurs équipes, comme le rapporte un article de The Hollywood Reporter, magazine américain spécialisé sur l’industrie du cinéma.

Des mesures pour répondre aux critiques sur le manque de diversité

Les mesures prises par l’Académie des Oscars font suite aux mouvements demandant plus de diversité parmi les films et acteurs récompensés, qui ont pris de l’ampleur à partir de 2015 avec le hashtag #OscarsSoWhite. Ce hashtag avait été largement repris sur les réseaux sociaux pour dénoncer le casting essentiellement blanc des acteurs sélectionnés pour les catégories principales.

Elles s’inscrivent dans un mouvement « d’ouverture », initié en 2020 par l’Académie, qui comporte une série de mesures visant à améliorer l’inclusivité de la compétition. Ces mesures prévoient notamment des formations sur les préjugés pour les Gouverneurs de l’Académie, ou l’accès à des « groupes de ressources » pour tous ses employés, dans le but de « favoriser la diversité, l’équité et l’inclusion sur le lieu de travail et au-delà ».