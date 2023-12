Il est des acteurs qu’on a l’impression de voir tous les jours sur nos écrans et d’autres qui savent se faire rares comme pour mieux distiller leur talent. Nahuel Pérez Biscayart est de ces derniers. La délicatesse de son jeu dans La Fille de son père, découvert à la Semaine de la critique du Festival de Cannes, démontre qu’il tient les promesses d’Au revoir là-haut et 120 battements par minute qui nous l’avait fait découvrir en 2017.

Après nous avoir émerveillés dans Les Leçons persanes, l’acteur reprend du service devant la caméra du réalisateur de l’amusant Perdrix pour une belle réflexion sur la paternité. Erwan Le Duc lui a écrit sur mesure ce rôle d’un papa qui a élevé seul sa fille et qui voit la maman réapparaître après des années d’absence. Céleste Brunnquell (vue dans la série En Thérapie) incarne l’adolescente.

Un acteur poétique et lunaire

« C’est un acteur qui amène beaucoup de poésie et un monde à lui, déclare le réalisateur du film pour expliquer pourquoi il a choisi Nahuel Pérez Biscayart. Il n’a rien d’un archétype et est toujours prêt à essayer des choses nouvelles. » Le côté lunaire du comédien évoque parfois un Buster Keaton nouvelle génération tandis qu’il évolue au milieu des femmes de sa vie campées par Maud Wyler et la chorégraphe Mercedes Dassy.

La folie douce de Nahuel Pérez Biscayart se communique au film tout entier porté par une partition galvanisante signée Julie Roué. Il y a beaucoup de jeunes talents dans La Fille de son père, écrin dont Nahuel Pérez Biscayart est le joyau toujours aussi brillant.