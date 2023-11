Virginie Efira fait verser des torrents de larmes dans Rien à perdre de Delphine Deloget, découvert à Cannes et récompensé par le prix d’Ornano-Valenti au Festival de Deauville. Comment ne pas prendre fait et cause pour cette maman seule qui se voit retirer son plus jeune fils par les services sociaux après un stupide accident domestique ? Le cinéma de Ken Loach, tendance Ladybird, a clairement influencé cette histoire poignante.

Epaulée par son deuxième fils plus âgé (Félix Lefebvre, découvert dans Eté 85 de François Ozon, impeccable), son personnage tente de récupérer son bambin tout en se faisant broyer par l’administration. « Le film interroge ce que c’est d’être mère, explique Virginie Efira à 20 Minutes. Ce que la société attend d’elle et la charge que cela implique. » Documentariste réputée Delphine Deloget signe un premier long métrage intense autour de cette maman aimante, engloutie par le système.

Un mauvais concours de circonstances

« J’ai aimé le fait que Delphine ne blâme personne, insiste Virginie Efira. Elle décrit juste le drame qui découle d’un mauvais concours de circonstances. » Même l’assistante sociale rétive, jouée par la toujours remarquable India Hair, n’est pas totalement détestable dans ce drame qui fait comprendre le point de vue de chacun des personnages.

« C’est un film qui m’a fait grandir en tant qu’acteur et grossir aussi : j’ai pris vingt kilos pour le rôle, confie Félix Lefebvre, 23 ans, à 20 Minutes. J’ai beaucoup appris de Virginie Efira mais aussi de Delphine Deloget qui nous filmait de très près pour capter nos émotions. » Ce parti pris de mise en scène et des comédiens à leur meilleur font de Rien à perdre un film bouleversant doublé d’un vibrant portrait de femme en lutte.