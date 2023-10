Stéphane Caillard l’incarne et Géraldine Danon la met en scène. Florence Arthaud (1957-2015) revit dans Flo, biopic découvert au dernier Festival de Cannes. La navigatrice, surnommée « La Petite fiancée de l’Atlantique », n’est pas montrée de façon hagiographique dans ce biopic qui lui rend pourtant un hommage vibrant. « J’ai voulu faire le portrait d’une femme libre qui refusait les étiquettes que la société voulait lui coller », explique la réalisatrice à 20 Minutes. Amie de Florence Arthaud, elle a souhaité la montrer telle qu’elle l’a connue.

« C’était une sacrée bonne femme qui ne s’interdisait rien, se souvient-elle. Et une grande amoureuse. Florence souhaitait un film sur sa vie et j’ai essayé de lui rendre le plus bel hommage possible. » Elle a trouvé l’interprète parfaite en la personne de Stéphane Caillard, qui trouve ici son premier grand rôle à l’écran.

« Je savais que c’était la gagnante de la Route du Rhum et une grande navigatrice, explique la comédienne. J’avais aussi des souvenirs de couvertures de Elle, donc j’avais l’image d’une icône un peu branchée. » Toutes ces facettes de cette grande dame vibrante de vie apparaissent dans un long métrage qui fait aussi une belle part aux scènes de navigation. Si Géraldine Danon signe ici sa première fiction, elle est connue pour ses documentaires marins.

« Florence était toujours en quête de vérité », insiste Géraldine Danon. C’est ce que le spectateur ressent en découvrant la personnalité de la navigatrice dont la réalisatrice et l’actrice mettent à jour les forces et les failles.