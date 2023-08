Mais qu’ils sont beaux ! Pedro Pascal et Ethan Hawke forment un duo aussi éblouissant que touchant dans Strange Way Of Life de Pedro Almodóvar, présenté en Séance spéciale au dernier Festival de Cannes. Deux ans après La Voix humaine où il mettait en scène Tilda Swinton, le réalisateur signe un nouveau court-métrage de trente minutes bouleversant. « Je rêve qu’à la fin, le spectateur a envie d’en voir davantage, qu’il se sente un peu frustré parce qu’il s’est attaché aux personnages », confie-t-il à 20 Minutes.

Et on aimerait effectivement que l’histoire de ces deux cow-boys qui se retrouvent des années après s’être aimés dure plus longtemps. « J’ai choisi un format court pour voir si j’étais capable de maîtriser un film en langue anglaise », explique le réalisateur. Il ne lui faut donc qu’une demi-heure pour orchestrer le face-à-face entre un shérif et son ami, anciens tueurs à gages, que leur brève relation amoureuse a marqués pour toujours.

Une alchimie remarquable

« C’est un film de la maturité qui parle de tendresse et d’apaisement loin des passions destructrices de la jeunesse. J’ai voulu réaliser un western ouvertement homosexuel en respectant les codes du genre », analyse Pedro Almodóvar qui admet avoir été très influencé par Le Secret de Brokeback Mountain d’Ang Lee. La douceur qui se développe entre les deux héros, l’un ouvertement épris, l’autre qui aimerait oublier leur liaison, gagne progressivement le spectateur.

Ce western queer doit également beaucoup à l’alchimie entre ses acteurs. Pedro Pascal et Ethan Hawke s’abandonnent à la sensualité d’une intrigue qu’on croirait avoir été écrite pour les réunir. « Ils étaient en tête de listes de comédiens que j’imaginais dans les rôles et ils ont accepté tout de suite », se souvient Pedro Almodóvar.

Une esthétique sublime

Financé sous l’égide la maison Saint-Laurent, à qui on devait déjà Lux Aeterna de Gaspar Noé, Strange Way Of Life est aussi esthétique qu’émouvant. « L’un n’empêche pas l’autre, reconnaît le cinéaste. Les tenues des héros symbolisent leurs personnalités différentes et complémentaires. Je tenais à ce que le film soit beau et rende hommage aux westerns hollywoodiens plus qu’aux relectures du genre popularisées par Sergio Leone. »

Chemise à carreaux et veste verte habillent des stars touchées par la grâce d’un réalisateur septuagénaire pétillant de malice qui fait passer aussi l’érotisme par les dialogues. Le cinéaste les met à nu physiquement et moralement pour leur faire revisiter le passé, accepter le présent et peut-être envisager l’avenir.