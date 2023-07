Elle est célèbre dans son pays, l’actrice turque Merve Dizdar. Mais guère au-delà. La barrière de la langue, sans doute. Pas de la culture, car au-delà des mots, ses sentiments sont purs, comme elle l’a prouvé en recevant son prix d’interprétation lors du dernier Festival de Cannes. « Je voudrais dédier ce prix à toutes les femmes qui, dès leur arrivée au monde, doivent mener une lutte dans cette géographie où je vis… »

Une actrice engagée

Déjà récompensée à Antalya en 2022 pour son rôle dans le film turc Snow and the Bear, Merve Dizdar a pris bien soin de ne pas citer la Turquie le 27 mai sur la Croisette, mais tout le monde a compris l’ampleur d’un engagement qui ressemble à celui du personnage de Nuray qu’elle incarne dans Les Herbes sèches, le dernier film de Nuri Bilge Ceylan.

Merve Dizdar au Festival de Cannes, FRANCE, 19/05/2023.//NOELBERTRAND_1057288/Credit:Bertrand NOEL/SIPA/2307071146 - Bertrand NOEL/SIPA

On n’a pas attendu MeToo pour se dire qu’un adulte n’a pas à tisser des liens privilégiés avec de jeunes adolescentes. Pas Samet, prof de dessin dans l’école d’un petit village d’Anatolie (Deniz Celiloglu) qui tire un peu trop sur la corde du favoritisme jusqu’à ce que celle-ci lui éclate au visage.

Et ce n’est pas la seule bourde que va faire ce héros pathétique, individualiste forcené, qui n’a de cesse d’agir à contretemps, par manque de clairvoyance ou par lâcheté. Tout le contraire de Nuray, l’ancienne camarade d’université qu’il retrouve par hasard et qu’incarne Merve Dizdar.

Un handicap, pas un obstacle

Soucieuse des ambitions des uns et des souffrances des autres, Nuray est, comme celle qui l’interprète, consciente de « la géographie où elle vit » et de ce qui s’y passe. D’autant plus que la jeune femme du film a perdu une jambe dans un attentat terroriste. L’héroïne, s’il en fallait une, c’est elle. « Mon personnage, qui ne pense qu’à redevenir elle-même après son amputation, raconte Merve Dizdar, donne au moins à penser qu’un handicap ne devrait pas être un obstacle dans la vie. »

Et Samet finira par le comprendre, lorsque Nuray lui aura renvoyé un reflet de lui-même tel qu’il est : aveuglé par son égoïsme. En cela le personnage qu’incarne Merve Dizdar correspond parfaitement aux rôles féminins des précédents films d’un cinéaste qui, des Climats en 2006 à Winter sleep palme d’or en 2014, n’aiment rien mieux que révéler lors de longs dialogues toute l’arrogance, les faiblesses et les préjugés des protagonistes masculins.

Un soupçon de désir

« Je me demande à chaque fois ce qui se passerait si deux personnages a priori très proches, mais avec des positions antagonistes, se mettaient face à face pour en parler ?, pose Nuri Bilge Ceylan. Ecrire une telle scène pour Les Herbes sèches a été une de mes grandes motivations car, dans la réalité, ce type de personnes ne se rencontrent pas souvent. »

Le grand talent du cinéaste turc, maintes fois primé à Cannes, est de rendre cette rencontre non seulement possible, mais espérée, comme l’aboutissement d’un flirt qui sonne un peu faux, car joué à contretemps. Mais qui aura au moins eu le mérite de faire éclore entre eux un soupçon de désir dans les froids paysages enneigés de l’Anatolie.