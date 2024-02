Qui est Raphaël Quenard, le grand favori des César 2024 ?

Il devrait être la star des César 2024 ! Raphaël Quenard a été l’une des découvertes les plus marquantes de 2023 ce qui lui vaut d’être nommé trois fois pour trois œuvres et dans trois catégories différentes. On voit mal comment il pourrait repartir bredouille de la cérémonie.

Le comédien de 32 ans a multiplié les apparitions récemment avec Je verrai toujours vos visages, Sentinelle, Sur la branche et Cash. C’est pour Yannick de Quentin Dupieux et Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand que les votants ont choisi de l’honorer ainsi que pour L’Acteur ou la surprenante vertu de l’incompréhension, court métrage qu’il a coréalisé avec Hugo David.

Trois nuances de Raphaël Quenard

Pour Chien de la casse, il concourt dans la catégorie Espoir masculin qui lui va comme un gant. Il est remarquable dans ce premier film, succès surprise de l’an passé où il incarne un jeune homme déchiré entre un amour naissant et une amitié plus ancienne. Anthony Bajon et Galatea Bellugi (nommée en « second rôle ») lui donnent la réplique dans ce long métrage qui a aussi inspiré le court pour lequel il est nommé. L’Acteur ou la surprenante vertu de l’incompréhension, disponible gratuitement sur le site de France TV jusqu’à mi-mars, revient sur le tournage de Chien de la casse pour révéler les doutes et tâtonnements de ce grand comédien en devenir.

Pour Yannick, qui lui vaut d’être cité comme meilleur acteur, il est de l’autre côté du manche. Il joue un spectateur mécontent prenant interprètes et spectateurs en otage dans un théâtre pour protester contre le fait de s’être fait arnaquer en allant voir une pièce qui ne lui plaît pas. Sa performance à fleur de peau porte cette comédie grinçante où il s’illustre brillamment entre Pio Marmaï (nommé en « second rôle ») et Blanche Gardin. Touchant ou inquiétant, drôle ou tragique, Raphaël Quenard a prouvé en 2023 qu’il était à l’aise dans tous les registres. Les César de 2024 devraient consacrer son talent. Qu’il obtienne une statuette ou pas : on n’a pas fini d’entendre parler de lui et on s’en réjouit.