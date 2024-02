César 2024 EN DIRECT : Suivez la cérémonie du cinéma français avec nous…

Prêt pour les interviews aux Césars. En live à 19h40 sur Canal+ Et un grand merci à @nazranaa_mens thanks to @wear_thefuture pic.twitter.com/XEHL1KomVv

Didier Allouch et Laurie Cholewa se préparent pour ouvrir les festivités sur la tapis rouge de l'Olympia. On commence à être très impatients.

Les discours d’Agnès Jaoui et Christopher Nolan qui doivent recevoir un César d’honneur vont aussi faire partie de temps forts de la soirée. On peut penser que la première ne sera pas avare de déclarations bien senties sur le rôle des femmes et que le second, réalisateur du récent Oppenheimer, parlera davantage de cinéma dans son discours de remerciements.