« L’été dernier », qui romantise un inceste, aurait-il dû faire réagir ?

Comment L’été dernier de Catherine Breillat aurait-il été accueilli s’il avait été réalisé par un homme ? Ou si un homme avait interprété le rôle de Léa Drucker ? La question se pose d’autant plus dans le contexte de la nouvelle déferlante MeToo dans le cinéma français, après les accusations contre Gérard Depardieu et les révélations de Judith Godrèche sur les abus qu’elle a subis à 14 ans de la part de Benoît Jacquot et de Jacques Doillon.

Nommé dans plusieurs catégories (Meilleur film, meilleure interprétation féminine et Meilleur espoir masculin) aux César ce vendredi soir, L’été dernier raconte l’histoire d’Anne (Léa Drucker), une avocate d’une cinquantaine d’années, qui entame une relation sexuelle avec Théo (Samuel Kircher) le fils de son époux, âgé de 17 ans. Le film de Catherine Breillat choisit d’adopter l’angle de la passion pour décrire un abus sexuel d’une femme sur son beau-fils adolescent.

« L’agresseur dit toujours que c’est l’enfant qui séduit »

Rappelons que « la loi pénale française incrimine les actes sexuels d’un beau-père et d’une belle-mère sur un enfant mineur en tant qu’agression sexuelle incestueuse ou viol incestueux avec la condition d’autorité. Une belle-mère est dans une position asymétrique vis-à-vis de l’enfant de son conjoint et en transgressant cette responsabilité, elle attaque l’identité de l’enfant », définit Edouard Durand, magistrat spécialisé dans la protection des enfants et ancien coprésident de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise).

Et de préciser : « Dans toutes les situations de violences sexuelles et d’inceste, l’une des diversions pour faire croire que ce n’est pas une transgression gravissime et que ce n’est pas une violence, on érotise la violence et dans la représentation, on inverse la responsabilité et la culpabilité. L’agresseur dit toujours que c’est l’enfant qui séduit ». L’été dernier montre un adolescent transit d’amour pour cette femme pourtant avocate spécialisée dans la défense des mineurs victimes d’abus et des adolescents en difficulté. Il la supplie de vivre cette passion et de transgresser le tabou.

« La manière dont Catherine Breillat raconte cette histoire masque complètement le fait que le personnage féminin est dans un rôle parental, note Geneviève Sellier, professeure émérite en études cinématographiques à l’université Bordeaux Montaigne et animatrice du site collectif de critiques féministes Le genre et l’écran. Tant qu’elle est dans un rôle parental, la relation se passe très mal avec l’adolescent qui est du type rebelle et, quand elle bascule d’un rapport d’autorité à un rapport de complicité, elle change de registre. Le rapport d’autorité n’a pas disparu, il est le lieu d’un abus ».

La banalisation de l’inceste

Le film de Catherine Breillat est d’ailleurs mentionné -au même titre que 8 femmes, Léon, Lolita, et d’autres- par le rapport de la Ciivise, qui souligne : « ces œuvres brossent un portrait curieusement unifié de l’inceste et, plus généralement, des actes sexuels commis par des adultes sur des enfants : celui de relations consenties par les deux protagonistes, quoique transgressives d’un point de vue moral ». Emprunter au registre de l’amour pour décrire une situation d’abus n’est-ce pas un premier pas dans la banalisation de l’inceste ?

Le septième art a largement participé à l’esthétisation des violences sexuelles, montrant des scènes de viol (plaquage contre un mur, baiser volé, harcèlement) comme des preuves de passion et d’amour. « Le cinéma est l’un des endroits où se fabrique la culture du viol et de l’inceste, parce qu’il dépeint majoritairement les agressions sexuelles du point de vue de l’agresseur comme un jeu, ou comme un moment érotique », confirme Iris Brey dans une tribune publiée dans Le Monde au mois de janvier, à la suite de la diffusion par Complément d’Enquête des comportements de Gérard Depardieu en Corée du Nord.

Dans cette perspective, pourquoi L’été dernier n’a pas créé le moindre émoi, ni dans le monde du cinéma qui a pourtant entamé une introspection sur la culture du viol, ni dans la société ? Pour Annie Ferrand, psychologue spécialisée dans le traitement des psychotraumatismes, la mère incestuelle n’est pas un impensé dans la société.

Le mythe de la mère dangereuse

« Catherine Breillat réinvente le mythe patriarcal de la mère vénéneuse, qui, à force de soins à l’enfant, en vient à être intrusive, fusionnelle et incestueuse, analyse Annie Ferrand. Ce cliché est le fond historique de la misogynie psychanalytique dont Sigmund Freud et Jacques Lacan ont jeté les bases et que Paul-Claude Racamier a clairement théorisé en 1995 sous la forme du concept d'« incestuel ». Selon ce courant, il existerait un inceste fondamental, fait de libido et de fantasmes inconscients, un climat sexualisé que la mère initierait avec l’enfant pour l’éduquer : ce serait le fond inconscient de sa parentalité ». Ainsi, une relation d’inceste platonique naîtrait entre la mère et son enfant dès les premiers instants de maternage, dès les premiers soins apportés au nouveau-né, à travers le change, les caresses et l’allaitement. « En cela, le film révèle une maternophobie culturellement partagée », selon elle. « C’est aussi la raison pour laquelle, à mon avis, le film de Catherine Breillat n’a pas été un événement », conclut-elle.

La critique cinéma, qui s’en tient à une analyse formelle des œuvres, n’est pas complètement étrangère à cette absence de réflexion. Rares sont les médias à avoir qualifié frontalement cette relation d’inceste (20 Minutes ne fait pas exception). La romancière Christine Angot est l’une des seules à avoir dénoncé l'« esthétisation de l’inceste » porté par L’été dernier dans une chronique sur France Inter au moment de sa sortie en salles.

« Comment est-on passé du discours qui se tenait dans les médias il y a deux ans, en France, et qui s’est propagé à toute la société pendant des mois, au point de faire bouger un ministre, de modifier une loi (…) après la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia grande. (…) au discours qui se tient aujourd’hui, dans les mêmes médias, à propos du film de Catherine Breillat, L’été dernier. (…) On n’entend plus emprise, inceste, agression, horreur, prison, justice. Délai de prescription. On entend désir, amour, passion, jeunesse, insouciance ». »

« Depuis des décennies, les critiques cinéma refusent de faire une analyse critique des représentations des rapports homme-femme au profit d’un regard sur le style, la forme », déplore Geneviève Sellier qui l’explique par un entre-soi historique entre critiques et cinéastes. Ici, une forme de lâcheté vis-à-vis d’une réalisatrice dans le contexte Metoo pourrait également être à l’œuvre.

Catherine Breillat inverse les rôles et met en scène une femme qui abuse d’un adolescent. C’est une « manière de détourner l’attention en focalisant sur un petit branchage d’arbre féminin pour cacher la forêt de crimes masculins », pointe Annie Ferrand. Selon l’enquête Virage, de l’Institut national d’études démographiques (INED), rendue publique en 2020, les auteurs d’incestes sont, dans l’extrême majorité, commis par des hommes (entre 96 % et 98 % des cas). « Les hommes de la famille (pères, frères et demi-frères, oncles, grands-pères, autres hommes de la parenté, beaux-pères…) ou proches de la famille représentent la quasi-totalité des auteurs de violences sexuelles », cite un article de La Croix.

Les auteurs d’inceste sont à 98 % des hommes

Pour autant, un abus commis par une femme doit être condamné au même titre qu’un inceste commis par un homme, même si L’été dernier masque une réalité statistique. « Penser que des femmes peuvent être agresseurs n’enlève pas le caractère sexué des violences sexuelles. Ce qui est dérangeant, avant tout, c’est de romantiser la violence, pointe Edouard Durand, qui se garde de parler de L’été dernier, ne l’ayant pas vu. Ce qui est toujours dérangeant, et la société se complaît en cela, c’est de se faire croire qu’entre un enfant et un adulte il y a une symétrie ; qu’entre un enfant et son parent ou beau-parent, il y a une possibilité de déplacement dans une relation hors de la filiation ».

Selon le magistrat, la lutte contre les agresseurs et la protection des enfants requiert d’abord un examen des représentations. « Et de repérer où le système de déni vient se saisir des failles dans les représentations pour invisibiliser la violence », précise-t-il. En décrivant l’inceste comme un banal adultère, un désir brûlant entre un ado et sa belle-mère, Catherine Breillat invisibilise la violence sexuelle contre les enfants, perdant de vue la réalité des conséquences psychotraumatiques pour les victimes. Rappelons que le personnage de Léa Drucker est non seulement la belle-mère de Théo, mais également la mère de ses deux sœurs. Ultime provocation « aux ayatollahs de la morale » ou méconnaissance des enjeux de l’inceste ? Contactée via son attachée de presse, Catherine Breillat n’a pas donné suite à nos sollicitations.