Judith Godrèche prendra la parole à la cérémonie des César

Ça n’était qu’une rumeur, c’est désormais une certitude : selon Libération, l’organisation de la soirée des César a confirmé que Judith Godrèche prendrait bien la parole au cours de la 49e cérémonie, qui se tiendra le vendredi 23 février 2024.

La comédienne et réalisatrice, qui a porté plainte pour « viol sur mineur de moins de 15 ans » contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, y prononcera « un discours sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma ».

La comédienne de 51 ans devrait également être entendue, le jeudi 29 février 2024, par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat.

Libération précise que l’audition sera retransmise sur la chaîne Public Sénat, à laquelle la présidente de la délégation a déclaré « qu’entendre le témoignage de Judith Godrèche est important car nous travaillons pour que les situations de violence sur mineurs telles que celles qu’elle décrit n’arrivent plus et soient sanctionnées ».

Pour mémoire, un récent sondage d’OpinionWay commandé par La Tribune révèle qu’un Français sur deux estime qu’il est acceptable de « ne pas remettre, pendant la cérémonie des César, de prix à un film dont l’un des acteurs ou son réalisateur est accusé par une ou des femmes de comportement sexiste ».