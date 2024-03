Mathieu Kassovitz veut un combat avec un acteur de « La Haine »

Il veut « rattraper trente ans d’insultes ». Mathieu Kassovitz est décidé à régler ses comptes avec Saïd Taghmaoui, l’un des acteurs stars du film La Haine, sorti en 1995. « Ras le cul que tu parles mal de nous, que tu racontes de la merde », explose le comédien et réalisateur dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux samedi matin.

View this post on Instagram A post shared by Mathkasso (@mathkasso) L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

« Mon petit Saïd, il y a un moment, il faut que tout ça, ça s’arrête. Je te vois sur Internet et sur tes réseaux sociaux là, baver sur le film, baver sur le projet, baver sur tout. Ça fait trente ans que tu vis sur ce film et que tu me craches dessus, que tu racontes de la merde », lance Mathieu Kassovitz, réalisateur de La Haine, en préambule. En 2021, Saïd Taghmaoui, qui joue l’un des trois personnages principaux, affirmait que seul Mathieu Kassovitz gagnait encore de l’argent grâce au film.

Un combat de boxe en septembre ?

« Tu fêtes les 25 ans mais tu veux tout garder pour toi (…) Ils ont ressorti le film en 4K, donc il y a une nouvelle exploitation du film avec, j’imagine, plein de bénéfices. On n’a pas touché un euro ! », dénonçait-il dans un entretien sur la chaîne YouTube Oui Hustle. Une version bien différente de celle défendue par Mathieu Kassovitz, qui a une idée pour solder leur conflit.

« Pour te faire fermer définitivement ta gueule sur le film et sur le fait que tu aies écrit les scénarios, que moi, je suis un raciste… Je vais te proposer un truc, un combat en boxe anglaise. » Viril, le comédien se fait ensuite agressif : « Je vais te péter toutes tes dents, même ta gomina elle va retourner dans sa boîte ». Mathieu Kassovitz propose un combat « à partir de septembre » afin que les deux rivaux puissent se préparer. « Tu as réussi à diviser un truc qui à la base était quelque chose de fort », regrette-t-il aussi.

Mais comme le cinéma est une grande famille, Mathieu Kassovitz promet aussi qu’après le combat « je te prendrai dans les bras et je te donnerai tout l’amour que je te dois effectivement. Je t’aime Saïd, je sais que t’as besoin d’amour, mais avant je vais te péter la gueule. » Reste à savoir si cet affrontement à la Booba et Kaaris verra le jour, puisque le réalisateur de La Haine affirme que son ancien acteur l’a bloqué sur Instagram.