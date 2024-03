Dune : deuxième partie cartonne en salle dans les salles françaises depuis mercredi. Quand on sait que de nombreux fans comparent ce deuxième opus à L’Empire contre-attaque, jugé par beaucoup comme le meilleur fleuron de la saga Star Wars, une question pointe. Dune serait-il le nouveau Star Wars ? 20 Minutes s’est penché sur les similitudes et les différences entre les deux classiques de la science-fiction.

Du côté des points communs, il y a l’engouement des fans. Dès 1977, La Guerre des étoiles (comme on l’appelait avant que le film soit rebaptisé Star wars IV : un nouvel espoir) a déclenché les passions comme cela semble être le cas pour Dune. Personnages forts et charismatiques dont une princesse Leia qui ne se laisse pas marcher sur les macarons faisant penser à la guerrière frémen jouée par Zendaya. Un petit jeune homme qui prend la bouteille après avoir joué les endives de l’espace (Luke/Mark Hammill à ma droite, Paul/Timothée Chalamet à ma gauche) est aussi le héros dans les deux cas. L’attrait de la nouveauté a aussi joué en faveur de Star Wars.

Du côté deux scénarios

Star Wars a été créé de toutes pièces, certes en s’appuyant sur diverses influences, mais il était impossible de savoir ce que prévoyait George Lucas et Lawrence Kasdan. Il a donc fallu patienter avant de connaître la suite et de savoir ce qu’il allait arriver aux héros après le cliffhanger de L’Empire contre-attaque. Pour Dune, pas de souci : il suffit d’acquérir les romans de Frank Herbert pour savoir ce qui va se passer si on ne supporte pas le suspense de l’attente. Idem pour Le Messie de Dune. Denis Villeneuve ayant laissé entendre qu’il comptait se donner le temps de peaufiner cet éventuel troisième opus, les impatients peuvent avoir recours à la lecture pour s’avancer dans l’histoire.

Déclinaisons à gogo

Les deux franchises ont tout ce qu’il faut pour donner lieu à autant de déclinaisons que possible et c’est là que vient une très grosse différence. Star Wars est maintenant géré par Disney – comprendre que l’onc Picsou tient la caisse – au point que les personnages ont été déclinés ad nauseam pour des suites, préquel et autres spin-off générateurs de bons gros sous.

Denis Villeneuve a crié haut et fort à quel point il n’aime pas le petit écran et on peut penser que les ayants droit de Frank Herbert veillent au grain si Warner manifeste des velléités de galvauder l’œuvre de leur ascendant.

Au paradis des « goodies »

Point besoin d’être fan de Star Wars pour savoir que la franchise se décline en toutes sortes de jouets, jeu et tenues depuis 1977. Dune avait déjà connu une vague de figurines lors de son adaptation par David Lynch en 1984 et c’est aussi le cas aujourd’hui où même Lego est de la partie ! Il y a encore de la marge pour que Paul Atreides et ses potes obtiennent la même popularité dans ce domaine que la « bande à Lucas », ne serait-ce que parce que les héros et les créatures sont moins nombreux dans Dune.

Il ne fait aucun doute qu’il y a là une matière suffisante pour déchaîner l’enthousiasme. Il faut donc attendre encore un peu avant de savoir dans quelle mesure Dune sera le nouveau Star Wars. Cet univers se débrouille fort tout seul sans qu’on le compare aux autres.