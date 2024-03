Qui est Dominique Boutonnat, dont Judith Godrèche demande le retrait du CNC ?

Lors de son audition au Sénat, ce jeudi, l’actrice Judith Godrèche a présenté une série de mesures à mettre en œuvre pour réformer le cinéma afin de mieux protéger les jeunes actrices de violences sexuelles. « Je me permets de vous demander de constituer une commission d’enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma », a déclaré celle qui a porté plainte pour « viol sur mineur » contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon.

Parmi ses déclarations, Judith Godrèche a notamment demandé le « retrait » de Dominique Boutonnat, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) depuis 2019. Celui-ci avait été reconduit en juillet 2022 malgré son rejet par une partie de la profession. En effet, en 2020, une plainte a été déposée contre l’ancien producteur de 54 ans pour « agression sexuelle » et « tentative de viol » par son filleul de 22 ans. Les faits seraient survenus au cours de l’été pendant des vacances en Grèce.

« Une question de symbole »

Malgré la mise en examen, rien ne change. A l’époque, Rima Abdul Malek, alors ministre de la Culture, mettait en avant « la présomption d’innocence ». De son côté, le collectif 50/50 qualifiait « d’impossible » sa reconduction. Depuis l’affaire n’a pas encore été jugée et renvoyée devant le tribunal correctionnel. Dominique Boutonnat, lui, conteste formellement les faits.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Lors de son audition au Sénat, ce jeudi, Judith Godrèche a expliqué en avoir discuté avec la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati qui, comme sa prédécesseure a avancé « la présomption d’innocence ». « J’ai répondu que ce n’était pas la question, que c’était une question de symbole ». En effet, le CNC a également comme mission la prise en charge de la lutte contre les violences sexuelles dans le cinéma. Depuis 2019, par exemple, les aides de l’organisation sont conditionnées au respect « d’obligations précises en matière de prévention et de détection des risques liés au harcèlement sexuel ».

Une mauvaise réputation dès son arrivée au CNC

Outre les accusations de son filleul, le nom de Dominique Boutonnat gêne les professionnels du secteur. A son arrivée au CNC, sa proximité avec Emmanuel Macron a inquiété. D’après une enquête de Mediapart, il a notamment financé à la campagne du président en 2017.

Mais Dominique Boutonnat dérange aussi pour la politique libérale qu’il souhaite mener dans le secteur. La même année, il a notamment publié un rapport sur « le financement privé de la production et de la distribution cinématographiques et audiovisuelles ». Un sujet qui fait grincer quelques dents dans le secteur. « Si Dominique Boutonnat était nommé à la tête du CNC, il s’agirait d’une réelle attaque contre le cinéma français dans son ensemble », répondaient à l’époque les étudiants de la célèbre école de la Fémis, dans un communiqué.

Avant d’entrer au CNC, Dominique Boutonnat était un producteur bien connu du cinéma français. Il a notamment produit l’Arnacoeur de Pascal Chaumeil, Intouchables d’Olivier Nakache et Éric Toledano ou encore Polisse de Maiween.