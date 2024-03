Les 6 films et séries à binger si vous aimez le GIGN (et ses cousins)

Ne soufflez pas trop fort sur les bougies, ça risque d’exploser. Ce 1er mars, le GIGN, le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, fête ses 50 ans. Une bonne excuse pour se caler dans votre canapé, allumer la télé, et aller chercher sur les plateformes ou en VOD le fin du fin des forces d’interventions, au ciné ou en série. Suivez le guide.

« L’Assaut » (2011)

De quoi ça parle ?

Le 24 décembre 1994, quatre terroristes du Groupe islamique armé (GIA) prennent en otage les passagers du vol Air France Alger-Paris. Après deux jours de négociations, l’appareil s’envole pour l’Hexagone et fait une escale à Marseille. C’est là, sur le tarmac de Marignane, que le GIGN donne l’assaut et libère plus de 150 passagers et les membres d’équipage.

Pourquoi ça se mate ?

D’abord parce que c’est LE fait d’armes du GIGN, et que les images des gendarmes grimpant à l’assaut de l’avion sur l’escalier mobile sont restées gravées dans les mémoires de toute personne née avant les années 1990. Parce que le film L’Assaut, c’est du travail bien fait, précis, efficace, (comme la mission en elle-même, en fait). C’est aussi l’attente du groupe, 54 heures ayant mené à 20 minutes de guerre. Et puis Vincent Elbaz en tête de colonne, ça marche plutôt bien (d’autant qu’il mesure 1,87 m).

« B.R.I. » (2023)

De quoi ça parle ?

À Versailles, il y a le Château, le Mois Molière, et la B.R.I., la Brigade de recherche et d’intervention. Ancien des forces spéciales, Saïd arrive sur place pour prendre la suite de Patrick à la tête d’une petite équipe de jeunes qui en veulent. Et il y a du boulot : va falloir éviter une guerre des gangs en région parisienne.

Pourquoi ça se mate ?

Parce que même si ce n’est pas de la grande littérature, la série fait le job. Une sorte de cousin éloigné d’Engrenages. Parce que regarder B.R.I., c’est comprendre que la B.R.I., justement, n’est pas qu’une force d’intervention. C’est une unité de police judiciaire, capable de mener l’enquête avant d’enfoncer des portes à coups de bélier. Et puis parce que si vous aimez le crossfit et la marque Under Armour, vous allez être servis.

« L’Intervention » (2019)

De quoi ça parle ?

1976, Djibouti. Un groupe d’enfants et leur maîtresse sont pris en otages dans un bus, aux abords de la frontière avec la Somalie, sur fond de tensions géopolitiques. Des tireurs d’élite de la gendarmerie sont envoyés sur place pour dénouer cette crise. C’est la naissance du GIGN.

Pourquoi ça se mate ?

Parce que cette intervention (finalement, il est bien pensé, ce titre) est méconnue du grand public et l’est restée pendant longtemps, alors qu’elle marque les prémices du GIGN d’aujourd’hui. Mais aussi parce que voir évoluer une unité d’élite en pattes d’eph', cheveux longs, moustaches et veston, c’est pas banal. Et parce que ça nous permet de voir à quoi ressemble un « tir simultané » (ne faites pas ça chez vous, ou alors au fond du jardin).

« Tropa de elite » (2008)

De quoi ça parle ?

Planquez-vous, voilà le BOPE. Le BOPE ? Le Bataillon des opérations spéciales de police, des flics de choc arborant treillis noir et tête de mort, et dont la seule mission est de ramener un peu d’ordre dans les favelas de Rio. On suit Neto et Matias, deux recrues, guidés par le chef Nascimento.

Pourquoi ça se mate ?

Parce que Wagner Moura (le Pablo Escobar de Narcos, la moustache en moins et le tonus en plus), qui incarne à merveille un chef de groupe aussi accroc à l’adrénaline que conscient des limites du système. Parce qu’en suivant le BOPE, on découvre un autre Brésil (interdit de regarder en VF), davantage celui de Bolsonaro que de Ronaldo. Et parce que Rap Das Armas va vous rester dans la tête un bon moment. Il y a même un Tropa de elite 2, soit dit en passant.

« Cœurs noirs » (2023)

De quoi ça parle ?

Irak, il n’y a pas si longtemps. Un haut responsable de Daesh est capturé et ne parlera que si sa famille est exfiltrée de Mossoul. Un commando français est chargé de cette mission hautement périlleuse.

Pourquoi ça se mate ?

Alors oui, en passant du côté des forces spéciales, on triche un peu. Mais c’est notre sélection à nous, donc bon. Malgré son titre douteux, Cœurs noirs réunit un joli petit casting (Nicolas Duveauchelle, Marie Dompnier, Tewfik Jallab, Nina Meurisse, Thierry Godard…) et offre un miroir « action » au célèbre Bureau des légendes. On le mate parce que mixer American Sniper, Zero dark thirty et 13 Hours à la sauce frenchie, ça a plutôt bon goût. Et parce que vous n’écouterez plus jamais Knockin' on heaven’s door de la même manière après avoir vu l’épisode 5.

« Raid dingue » (2017)

De quoi ça parle ?

Johanna, fille du ministre de l’Intérieur, est la Gaston Lagaffe de la police, et la voici qui débarque au sein de l’unité d’élite, le RAID. Pour le plus grand malheur du lourdingue Eugène Froissard, qui va devoir composer avec cette nouvelle recrue pas comme les autres.

Pourquoi ça se mate ?

Parce que si vous avez aimé les Ch’tis, Supercondriaque, Rien à déclarer ou Radin, vous serez en terrain totalement conquis. Dany Boon joue au misogyne XXL avec Alice Pol, et votre soirée du dimanche soir poste gueule de bois est balisée : laissez-vous porter par cette mission-là, il n’y a aucun danger.