Le point sur les plaintes visant Gérard Depardieu

L’affaire Gérard Depardieu continue de grossir. Après la mise en examen de l’acteur pour « viols » et « agressions sexuelles » le 16 décembre 2020, d’autres victimes ont porté plainte. D’après une dernière enquête publiée par Mediapart, ce dimanche, une nouvelle plainte a été déposée pour « agression sexuelle » contre l’acteur deux jours plus tôt.

Combien y a-t-il de plaintes pour le moment ?

Actuellement, nous faisons état de cinq plaintes contre Gérard Depardieu. 20 Minutes a remonté le fil des accusations déjà établies.

Le 23 février, Amélie, une décoratrice

Dernière en date, vendredi, une décoratrice a déposé plainte contre l’acteur pour une agression sexuelle présumée sur le tournage de Volets verts, en 2021. Auprès de Mediapart, la plaignante, Amélie, 53 ans, a expliqué que l’acteur lui avait tenu des propos graveleux pendant le tournage, puis plus tard l’aurait « attrapée avec brutalité » et lui aurait « pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu’à ses seins ». Une agression interrompue par les gardes du corps de l’acteur.

Le 9 janvier, une assistance de plateau restée anonyme

Mi-janvier, une assistante de tournage avait également accusé l’acteur d’agression sexuelle sur le tournage de Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky, en mars 2014. Dans le Courrier de l’Ouest, la femme qui a souhaité rester anonyme a annoncé avoir déposé plainte le 9 janvier contre Gérard Depardieu après des « propos obscènes » tenus par l’acteur à son encontre, ainsi que des agressions sexuelles. « Des paluches partout sur (son) corps » et des « mots indécents », citait-elle au journal local. Une enquête préliminaire a été ouverte auprès du parquet de Paris mi-février.

Mi-décembre, Ruth Baza, une journaliste

Un peu plus tôt, mi-décembre, une journaliste et écrivaine espagnole, Ruth Baza, avait à son tour déposé plainte auprès de la police espagnole pour un viol au cours d’une interview tenue en 1995 à Paris pour la revue Cinemania. Alors âgée de 23 ans, la journaliste a expliqué lors de sa plainte avoir été « paralysée » pendant l’agression sexuelle. « Une intrusion sans aucun consentement, à aucun moment ». Des faits oubliés, jusqu’à la publication de l’enquête de Mediapart en avril dernier sur les treize femmes accusant l’acteur de violences sexuelles.

Septembre 2023, la comédienne Hélène Darras

Le mois de décembre coïncide aussi avec la sortie du Complément d’enquête « La chute de l’ogre » et le témoignage d’Hellène Darras. Quatre mois plus tôt, la comédienne portait plainte pour « agression sexuelle » contre l’acteur. Sur le tournage du film Disco, en 2007, elle est figurante et fait face à un Gérard Depardieu, qui se considère comme « le roi sur le plateau ». Dans Complément d’enquête, elle explique : « « Il me dit carrément : "Est-ce que tu veux monter dans ma loge ?". Je lui dis non, mais ça ne change rien au fait qu’entre les prises, il va continuer à me peloter. Je suis pétrifiée ». Une plainte classée fin décembre pour prescription.

2018, la comédienne Charlotte Arnould

Dans le même Complément d’enquête, on entend également le témoignage de Charlotte Arnould qui avait-elle déposé plainte en 2018. L’été de la même année, la jeune actrice avait dénoncé deux viols au domicile parisien de l’acteur. Une plainte d’abord classée sans suite, puis confiée à un juge d’instruction.

Y a-t-il d’autres plaintes en cours ?

D’après l’enquête de Mediapart, l’actrice Anouk Grinberg – qui a largement dénoncé médiatiquement le comportement de Gérard Depardieu avec les femmes – a déposé plainte en diffamation contre Béatrice Achille Geissmann, avocate de Gérard Depardieu avec Christian Saint-Palais, pour des propos de décembre sur France 5. « Elle est excellente Anouk Grinberg, c’est une comédienne remarquable. Mais enfin, si Gérard Depardieu est le monstre qu’elle décrit, ce type abominable, pourquoi a-t-elle tourné avec lui il y a un an et demi “Les Volets verts” ? », avait fustigé l’avocate.

Il est possible que d’autres plaintes suivent dans les prochains jours. Dans l’enquête du média d’investigation, on retrouve aussi le témoignage de Sarah, 33 ans, assistante réalisatrice au sein du tournage des Volets verts. Elle l’accuse également de l’avoir touché à deux reprises « la poitrine et les fesses ».

Que répond Gérard Depardieu à ces accusations ?

Dans une lettre ouverte publiée le 1er octobre dans Le Figaro, l’acteur avait affirmé : « Jamais au grand jamais je n’ai abusé d’une femme ». Il dénonce également un « lynchage » orchestré par « un tribunal médiatique ». Pour l’actrice Charlotte Arnould, ses propos sont insupportables. « Un ramassis de mensonges ». « Il se place en tant que victime afin de susciter la compassion et de semer le doute », expliquait-elle dans les colonnes d’Elle.

Ses avocats regrettent, eux, l’absence de « présomption d’innocence » dans cette affaire. Quant à son agent, il a expliqué que Gérard Depardieu ne participerait à « aucun projet » dans ce contexte.