« Je ne lâcherai pas », assure Judith Godrèche après son discours aux César

Judith Godrèche est combative. Au lendemain de sa prise de parole aux César, où elle a dénoncé le « niveau d’impunité, de déni et de privilège » du milieu du cinéma concernant les violences sexuelles, l’actrice a appelé samedi à « agir » dès à présent.

« J’attends de vraies mesures pour que les actrices, acteurs, techniciennes, techniciens, puissent travailler en sécurité », déclare-t-elle dans un entretien au journal Le Parisien. « Pour moi, l’étape suivante, c’est de m’entourer de gens et de réfléchir à des solutions concrètes. Je continuerai, je ne lâcherai pas. Même si c’est très douloureux, j’assume le sentiment de "trahir" en quelque sorte la grande famille du cinéma », poursuit-elle.

« Je veux savoir ce qu’on va faire maintenant »

Dans une salle comble vendredi soir, l’actrice de 51 ans, qui a été ovationnée, a appelé la « curieuse famille » du cinéma français à « dire tout haut » la réalité des violences sexistes et sexuelles dans ce milieu. « Je parle mais je ne vous entends pas. Où êtes-vous ? », a-t-elle encore dit. Ce discours, personne ne l’avait lu avant qu’elle ne prenne la parole, assure-t-elle au quotidien.

Si elle se dit « très touchée par le fait que les gens se lèvent », seuls les prochains jours diront « si c’est l’expression d’un sentiment commun. (…) Si c’était un geste qui n’est pas ancré dans une conviction et un désir que les choses changent, alors il ne se passera rien. » « Je n’ai pas besoin qu’on me couvre de crème chantilly, qu’on me dise qu’on me comprend… Je veux savoir ce qu’on va faire maintenant. Mon propos, c’était : Et maintenant, agissons ! », dit-elle encore.

Des plaintes contre Jacquot et Doillon

A ce jour, « ceux qui m’ont envoyé des messages se comptent sur les doigts de la main », confie-t-elle. « Il y a un silence que je vis au jour le jour », poursuit-elle, avant de préciser avoir « longuement discuté » avec Justine Triet, Virginie Efira, Mona Achache ou encore Thomas Cailley.

Judith Godrèche a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques qui remonteraient à son adolescence. Elle sera par ailleurs entendue au Sénat le 29 février.