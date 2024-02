« J’en ai assez de tout ça », fustige Besnehard après un coup de gueule en ligne

C’est une histoire qui n’en finit plus. En début de semaine, la comédienne Nora Hamzawi déplorait dans sa story Instagram la sortie du film CE2, de Jacques Doillon, dans lequel elle joue le rôle principal. En effet, depuis la fin du tournage, il y a quatre ans, le réalisateur a été accusé de « viols sur mineure » par l’actrice Judith Godrèche.

Une prise de position qui aurait pu s’arrêter là. Mais ce vendredi, sur Facebook, un étrange commentaire est apparu sous un article du média spécialisé dans le cinéma Première relatant l’opposition de Nora Hamzawi. Le commentaire sous l’article n’a pas été posté par n’importe qui et provient du célèbre producteur Dominique Besnehard.

Dominique Besnehard en roue libre. C'est moche un monde qui sombre… pic.twitter.com/ZX2zz5ofcx — Mathilde Blottière (@BlottiereM) February 23, 2024

Sur le post, il y défend Jacques Doillon, avec il a de nombreuses fois travaillé : « J’ai présenté ce film à Angoulême il y a deux ans. C’est un film fort et qui a eu un grand succès lors de sa présentation. A cause de problèmes liés aux dénonciations de Judith Godrèche, la sortie du film est en péril. En tout cas, je peux vous dire que le point faible du film, c’est l’interprétation de cette actrice qui ne souhaite pas que le film sorte. Ce n’est pas l’actrice du siècle. D’ailleurs je n’ai pas compris Jacques Doillon qui a toujours eu le sens des acteurs ait pu choisir cette mauvaise ». Si le comportement semble étrange de la part d’un producteur de publier un commentaire haineux comme un internaute lambda, l’avis tranché a depuis été supprimé. Venait-il réellement de lui ?

FAKE OFF

Au téléphone, Dominique Besnehard soutient que « non, ce n’est pas l’auteur » du post. Pourtant, lors de la courte conversation où le producteur finira par nous raccrocher au nez, des doutes s’installent. « Je n’en sais rien, je ne réponds pas, basta ».

Et après le déni, vient la colère. « J’en ai assez de tout ça. Ça devient insupportable cette haine, poursuivra-t-il lors de la conversation. Moi, j’ai beaucoup aimé ce film de Jacques Doillon, on l’a présenté à Angoulême, il a eu beaucoup de succès. Deux ans après il sort, et voilà ».

Si le commentaire effacé n’est pas assumé, la position du producteur joint par téléphone reste donc très semblable au Dominique Besnehard de Facebook. La photo du profil en capture d’écran correspond elle aussi au profil du producteur en ligne. Il y a de fortes chances pour que ce soit bien Dominique Besnehard, le vrai, qui a écrit ce post sous la colère, avant de rétropédaler. Pour quelles raisons, il n’en dira sûrement pas plus.