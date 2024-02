L’acteur Aurélien Wiik révèle avoir été abusé de ses 11 à 15 ans

«Les garçons du cinéma se réveillent. » Et c’est Aurélien Wiik qui sonne l’alarme. Dans une story Instagram publiée le jeudi 22 février, l’acteur révèle avoir été abusé par son agent ainsi que par d’autres membres de son entourage quand il avait entre 11 et 15 ans. Désormais âgé de 43 ans, le comédien appelle les victimes d’agressions sexuelles dans le monde du 7e art à ne pas se taire et à porter plainte afin « que la douleur change de camp » : « J’ai porté plainte à 16 ans car il le faisait à d’autres. Je l’ai envoyé en prison. (…) Ne pas parler vous laisse victime avec les angoisses et le mal-être qui va avec. »

« Encourager les autres à signaler leur histoire »

Un témoignage choc, qui ne s’arrête pas là. Le comédien affirme que jusqu’à ses 25 ans il a été victime de chantages pour obtenir des rôles, qu’il n’a pas eus en refusant de s’y soumettre. Il confie aussi que des personnes du milieu ont parfois tenté de le droguer. Contacté par nos confrères du Parisien, Aurélien Wiik explique cette soudaine prise de parole, la veille de la cérémonie des Césars : « Je me suis exprimé sur les réseaux pour encourager les autres à signaler leurs histoires. »

Dès hier, le directeur de casting Stéphane Gaillard lui a emboîté le pas en créant une adresse mail metooacteur@gmail.com, sur laquelle les victimes pourront se confier, leur garantissant l’anonymat le plus absolu : « Je vous crois », peut-on lire en lettres capitales sur le post Instagram qui accompagne l’annonce.