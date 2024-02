Isild le Besco raconte comment elle a subi l’emprise de Benoît Jacquot

Après Judith Godrèche, l’actrice Isild le Besco a dévoilé au Parisien la nature des « violences psychologiques ou physiques » qui auraient été au cœur des relations qu’elle a entretenues, au début des années 2000, avec le réalisateur Benoît Jacquot.

La comédienne et cinéaste de 41 ans, qui écrit actuellement un récit autobiographique sur le sujet, témoigne ainsi sur « un système qui rend très vulnérables les jeunes actrices » et voit en l’actuelle vague d’accusations dans le milieu du cinéma un mouvement « historique et nécessaire ».

Celle qu’on a découverte, en 1999, dans le film Sade, de Benoît Jacquot, revient également sur sa propre relation avec le cinéaste, alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans : « C’était une emprise destructrice, une perte de soi, confie-t-elle. Benoît Jacquot pensait savoir mieux que moi qui j’étais et ce que je pensais ».

La sœur cadette de l’actrice et réalisatrice Maïwenn raconte ainsi les violences psychologiques – « il me disait perpétuellement que j’étais trop grosse » – et physiques – « parfois, sous le coup de la colère » – infligées par Benoît Jacquot.

Isild Le Besco déplore le fait que « comme une emprise engendre d’autres emprises, j’ai vécu, après, des choses encore plus graves avec d’autres hommes parce que j’étais prête à m’écraser pour quelqu’un ». Elle estime que sa relation avec le réalisateur, même si elle n’a jamais vécu avec lui, a « gâché une grande partie » de sa vie.

L’actrice reconnaît enfin que sa prise de conscience a été très compliquée : « j’ai fait un black-out parce que c’est compliqué de rayer une personne et tout ce qu’on a vécu avec elle, souligne-t-elle. On a tellement honte qu’on se sent responsable du comportement des autres ».

Déçue par un milieu du cinéma qui « s’est comporté exactement comme se comporte une famille quand l’un de ses membres est maltraité : en se taisant », Isild le Besco n’exclut pas de porter plainte contre Benoît Jacquot et contre Jacques Doillon, qu’elle accuse de l’avoir « virée » d’un tournage parce qu’elle refusait de céder à ses avances.