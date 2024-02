Qui est Nicholas Winton, le héros du film « Une vie » ?

Bien moins connu du grand public qu’Oskar Schindler, dont le destin a été popularisé par le film « La liste de Schindler » de Steven Spielberg, ou que Varian Fry, dont l’aventure héroïque a eu les honneurs de la série « Transatlantique » sur Netflix, Nicholas Winton a enfin droit à son biopic, avec Anthony Hopkins comme interprète. Et ce n’est que justice puisque son courage et son implication ont permis le sauvetage de 669 enfants, condamnés à une mort certaine par le régime nazi. Pourtant, pendant 50 ans, son histoire a été totalement oubliée.

Un banquier de la City que rien ne prédisposait à l’humanitaire

Nicholas Winton est issu d’une famille aisée immigrée juive allemande, convertie au christianisme anglican afin d’assurer aux enfants une vie plus facile. C’est aussi dans cet esprit que son père Rudolf Wertheim a changé son nom en Winton, afin de gommer son appartenance aux communautés germaniques et juives après les accords de Munich en 1938. A cette période, Nicholas Winton est banquier à Londres. Alors qu’il prévoyait de partir skier en Suisse, il revoit ses plans pour rejoindre son ami Martin Blake, enseignant à Westminster, en poste à l’ambassade britannique de Prague et engagé dans le sauvetage de Juifs à travers le Comité britannique pour les réfugiés de Tchécoslovaquie (BCRC).

Sur place, il se rend compte de la situation dans laquelle se trouvent les juifs, notamment ceux entassés dans des camps de réfugiés dans les Sudètes, région annexée par l’Allemagne nazie. Il décide alors d’agir en utilisant un décret de la Chambre des communes autorisant les mineurs à immigrer en Grande-Bretagne s’ils sont accueillis et peuvent fournir un dépôt de garantie de 50 livres. Depuis Londres, il réunit des soutiens politiques et associatifs pour mettre en place son projet : l’évacuation d’enfants tchécoslovaques en Angleterre et en Suède, les seuls pays ayant accepté cette mission. Un vol puis 8 trains permettent de sauver 669 enfants entre janvier et août 1939. En revanche, le dernier convoi qui transportait 250 enfants n’a jamais pu partir en raison de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne.

Un héroïsme passé sous silence pendant 50 ans

Cette intervention aurait pu rester complètement dans l’oubli si Grete, la femme de Nicholas Winton n’avait pas décidé de ranger le grenier de leur maison en 1988. Ignorant tout de cette histoire, elle tombe par surprise sur un vieux carnet comprenant des articles et photos d’enfants datant de 1939. Grete décide de partager cette histoire avec le Dr Elisabeth Maxwell, historienne de l’Holocauste et épouse du magnat de la presse Robert Maxwell. Ce dernier fait en sorte que son journal publie des articles sur les actes extraordinaires de Winton, qui finit par apparaître dans la très populaire émission de la BBC « That’s Life ».

Dans le studio, l’émotion est vive lorsque des « enfants » de Winton se lèvent autour de lui par surprise et lui expriment leur gratitude. Le programme étant diffusé dans tout le pays, de nombreux enfants secourus lui ont également écrit pour le remercier. Malgré cette publicité tardive, Nicholas Winton a toujours joué la carte de l’humilité, affirmant : « Je n’ai jamais été héroïque, car je n’ai jamais été en danger. » Ne faisant que son devoir selon lui, il n’avait jamais jugé utile d’évoquer ce passé avec sa femme et ses trois enfants.

En 2014, alors qu’il reçoit l’ordre du Lion blanc, la plus haute distinction de l’Etat tchèque à 105 ans, il déclare avec humour : « D’une certaine manière, je n’aurais pas dû vivre si longtemps pour donner à chacun la possibilité d’exagérer les choses comme ils le font aujourd’hui. » Après l’émission de la BBC qui a fait connaître ce destin au monde entier, Nicolas Winton a reçu de nombreuses récompenses officielles telles que la croix de 4e classe de l’ordre de Tomáš Garrigue Masaryk des mains de Václav Havel en 1988. Il est aussi fait chevalier par Elizabeth II en 2003. Nicholas Winton est mort à l’âge de 106 ans le 1er juillet 2015.