Alain Dorval, voix française de Stallone et père d'une ministre, est mort

C'est une voix qui a marqué l'enfance et l'adolescence de nombreux Français. Le comédien Alain Dorval, voix française de Sylvester Stallone et père d'Aurore Bergé, ministre déléguée à l'Egalité femmes-hommes, est décédé à 77 ans dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès de sa famille.

⚫️ Les mauvaises nouvelles s’enchaînent…



Le monde du doublage français perd une de ses pointures : le comédien Alain Dorval, connu pour prêter sa voix à Sylvester Stallone depuis 1977 ainsi que Pat Hibulaire chez Disney, est décédé à 77 ans. 💫 pic.twitter.com/ZI6Ck3Cuc0 — Doublage FR 🎙 (@Vehefisme) February 13, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Il est décédé à l'hôpital Gustave Roussy, centre de lutte contre le cancer en région parisienne, « après tant d'années à combattre la maladie », précise un communiqué.

Alain Bergé, de son vrai nom, est passé par le Cours Simon et le Conservatoire d'art dramatique de Paris. Chevalier des arts et des lettres, il « venait de remonter sur scène pour donner lecture de La Chute de Camus et mettait actuellement en scène L'école des femmes de Molière, indique encore sa famille.

Pour de nombreux cinéphiles français, il restera comme la voix de Sylvester Stallone dans les franchises Rocky et Rambo. Il fut aussi la doublure vocale des acteurs américains Nick Nolte ( »48 heures ») ou Danny Aiello ( »Radio days »).

L'acteur prêta aussi sa voix à des héros de films d'animation, comme Tiger dans la saga Fievel ou Pat Hibulaire pour celle de Dingo et Max. Alain Dorval avait aussi posé sa voix sur l'album « Enfantillages 4 » d'Aldebert, la star de la chanson pour enfants.Un registre bien éloigné des Rambo et Rocky qui resteront ses voix les plus célèbres.