Doillon, Jacquot… Où s’arrête l’art et où commence l’agression sexuelle ?

Jacques Doillon, Benoît Jacquot, Abdellatif Kechiche, Philippe Garrel, Luc Besson, Christophe Ruggia, Nicolas Bedos… La liste des cinéastes accusés d’agression sexuelle et de viol s’allonge de jour en jour dans ce qui semble être (enfin !) le MeToo du cinéma français. Six ans après la première vague qui a secoué Hollywood et fait tomber Harvey Weinstein, la parole des actrices françaises se libère. A la lecture des témoignages de Judith Godrèche, Anna Mouglalis, Isild Le Besco, Adèle Haenel – il y a déjà quatre ans —, une question se pose : où s’arrête le cinéma et où commence l’agression sexuelle ? La toute-puissance artistique de certains héritiers de la Nouvelle Vague sur les tournages semble servir d’alibi à une prédation sexuelle tout juste voilée.

« D’un coup, [Jacques Doillon] décide qu’il y a une scène d’amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j’enlève mon pull, et je suis torse nue, et il me pelote, et il me roule des pelles », raconte sur France Inter Judith Godrèche ce jeudi matin. A l’époque elle est âgée de 15 ans et en couple avec Benoît Jacquot depuis l’âge de 14 ans. Ces faits se seraient produits pendant le tournage de La fille de 15 ans, sorti en 1989, sous les yeux ahuris de Jane Birkin, la compagne de Doillon à l’époque. Dans son journal intime Munkey Diaries (Fayard, 2018), la chanteuse britannique décrivait : « Il embrassait vingt fois de suite Judith Godrèche en me demandant quelle était la meilleure prise. Une vraie agonie ! ».

« Il m’a embrassée de force et je l’ai repoussé »

« Doillon me demande un jour de m’allonger sur le lit et il me dit que pour la respiration il faut qu’il se rapproche de moi pour pouvoir vraiment écrire ce personnage. Il m’embrasse, la pièce est fermée (…). Il me met les doigts dans la culotte et il me fait allonger sur le lit, et avec son jean, en portant toujours son jean, il se met à se frotter sur moi pour se faire jouir », aurait détaillé Judith Godrèche aux enquêteurs, selon une enquête très détaillée du Monde. Judith Godrèche a porté plainte contre Jacques Doillon et Benoît Jacquot, dont elle raconte la relation d’emprise dans la série Icon of French cinéma sur Arte. Les investigations, confiées à la Brigade de protection des mineurs, portent « sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité », selon le ministère public, précise l’AFP. Les deux cinéastes nient les faits.

Anna Mouglalis raconte elle aussi au Quotidien du soir avoir été victime de Jacques Doillon alors que le réalisateur avait été invité par son conjoint de l'époque, Samuel Benchetrit, dans sa maison familiale dans le sud de la France : « Un soir après le dîner, nous n’étions plus que deux dans la pièce. C’était dans la cage d’escalier sur le palier qui donnait sur la chambre de ma fille et la mienne dans laquelle j’allais rejoindre Samuel [Benchetrit] qui s’était couché plus tôt. Il m’a embrassée de force et je l’ai repoussé. C’est sidérant de tenter un truc pareil, dans ces conditions-là ».

De son côté, Isild Le Besco confie dans la même enquête avoir perdu un rôle dans Carrément à l’ouest (2001) après avoir travaillé plusieurs semaines à la préparation du film. Jacques Doillon l’a remplacée par sa fille Lou Doillon après qu’Isild Le Besco a refusé de coucher avec lui. A cette époque, la jeune femme a déjà entamé une relation avec Benoît Jacquot, commencée à l’âge de 16 ans pendant le tournage de Sade (2000). Cette dernière a refusé d’évoquer au Monde sa relation avec le cinéaste, dont elle dénonce des « violences psychologiques ou physiques », selon une deuxième enquête du Monde publiée ce jeudi matin. Elle « réserve sa parole à une éventuelle convocation "devant un tribunal" et pour un récit écrit sur lequel elle travaille depuis des mois », écrit le quotidien.

Dix jours de tournage pour une scène de sexe

Des scènes de sexe qui n’en finissent pas, un tournage qui vire au voyeurisme. Les mêmes méthodes – pour l’amour de l’art et le goût du perfectionnisme — se retrouvent sur des films plus récents. En 2013, La vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche*, Palme d’or du Festival de Cannes la même année, est déjà éclaboussé par une polémique sur les conditions de tournage. Le film est remarqué notamment pour des scènes de sexe très graphiques entre les deux héroïnes. Les scènes d’ébats ne sont pas chorégraphiées, le cinéaste veut de la passion, toucher le réel. Et il consacre plusieurs jours pour une seule scène de sexe. Normalement, « on vous rassure pendant les scènes d’amour, et elles sont habituellement chorégraphiées, ce qui les désexualise », racontait Adèle Exarchopoulos dans un entretien accordé au DailyBeast. « Ce n’était pas "OK, aujourd’hui on tourne la scène d’amour !" Ça a duré dix jours ! », avait complété Léa Seydoux. Même critique sur le tournage d’Intermezzo, second volet de Mektoub, My Love, également réalisé par Abdellatif Kechiche.

Dévoilé à Cannes en 2019, le film n’est jamais sorti en salles en raison du scandale qui a accompagné sa projection sur la Croisette. En cause, une scène de cunnilingus non simulée de 13 minutes. Le cinéaste aurait poussé son casting à avoir des relations sexuelles non simulées, selon une personne de la production qui avait témoigné auprès de Midi Libre à l’époque. « Le réalisateur a fait rejouer pendant des heures et des heures les scènes de la discothèque, épuisant tous les acteurs et le tournage se prolongeait très tard dans la nuit, pouvait-on lire dans le quotidien. Il voulait absolument arriver à avoir une scène de sexe non simulée, ce à quoi les acteurs n’étaient pas disposés. Mais à force d’insister, au fil des heures et alors que de l’alcool était régulièrement consommé sur place, il a réussi à obtenir ce qu’il voulait. » Pour décrire la méthode Kechiche, ses proches défendent un « perfectionnisme ». En avril dernier, le cinéaste revient sur la polémique cannoise auprès de So Film : « J’aspirais à créer une hypnose collective. Moi ces images me mettaient dans un état très étrange. Les scènes très longues plongent les gens dans une transe ou dans un refus. »

Du côté de Benoît Jacquot, dont les comportements sont également mis en cause par Julia Roy et Vahina Giocante, les méthodes de tournage sont assumées. L’enquête du Monde exhume des propos du cinéaste qui n’a jamais caché son goût pour les actrices très jeunes.

« « Mon travail de cinéaste consiste à pousser une actrice à passer un seuil. La rencontrer, lui parler, la mettre en scène, la diriger, m’en séparer, la retrouver : le mieux, pour faire tout ça, c’est encore d’être dans le même lit », expliquait-il dans une interview à Libération en 2015. »

Plus tôt, en 2006, il décrit sa relation avec Judith Godrèche aux Inrocks : « Je dirais que le film est fait sur mon désir de son désir. (…) Je lui donne le film. Avec tout de même un pacte à la clé : si je lui donne le film, elle, en retour, se donne complètement. Ce qui est à entendre dans tous les sens qu’on voudra. »

Peut-on réellement tout accepter pour servir un projet artistique ? Un examen de conscience du milieu du cinéma a déjà commencé. Aux Etats-Unis, des coordinatrices d’intimité – souvent des femmes – ont fait leur apparition sur les tournages. Elles s’assurent « du respect de l’intrigue, dans les limites du consentement des acteurs », explique le CNC. En France, Iris Brey a fait appel à une coordinatrice d’intimité pour sa série Split sur France TV Slash depuis le mois de novembre. « Les scènes de sexe étaient assez longues et demandaient une vraie précision. J’ai vu la coordination d’intimité de la même manière que le travail avec un régleur cascade pour la cascadeuse. C’est une expertise que je n’ai pas et qui permet de sécuriser la manière dont on travaille. Il y a aussi un point de vue éthique », a décrit Iris Brey dans une interview à France Info.

Une prise de conscience du cinéma

Des protocoles sont imaginés sur les tournages. Le cinéaste et acteur Samuel Theis, qui a joué dans le multirécompensé Anatomie d’une Chute, de Justine Triet, a été accusé de viol par un technicien pendant le tournage de Je le jure qu’il réalisait. Un protocole inédit a été mis en place pour assurer la poursuite du tournage tout en respectant la parole du technicien qui a décidé de quitter le plateau. Un confinement de Samuel Theis a été élaboré. « On a cherché une solution qui préserve chacun et n’entame ni la présomption d’innocence ni la possibilité de la culpabilité : un safe space a été aménagé », explique la productrice à Libération. Confiné dans une salle, le cinéaste devait demander la permission pour se rendre sur le plateau. En revanche, les membres de l’équipe pouvaient lui rendre visite en cas de besoin. Une plainte a été déposée en juillet dernier auprès du procureur de la République de Metz et une enquête est en cours.

Depuis le mois de décembre, les témoignages de victimes d’agression sexuelle et de viol se multiplient parmi les actrices françaises. La diffusion du Complément d’enquête sur Gérard Depardieu et de la série de Judith Godrèche n’y sont pas étrangers. En réalité, la parole des victimes du septième art n’a pas attendu la fin 2023 pour se déverrouiller. Dès 2019, Adèle Haenel avait dénoncé dans une longue enquête et interview à Mediapart, l'« emprise » et les agressions sexuelles de Christophe Ruggia, peu connu du grand public, pendant la préparation et le tournage du film Les diables.

*En dehors des plateaux, Abdellatif Kechiche était visé par une enquête pour agression sexuelle par le parquet de Paris en 2018. La plaignante âgée de 29 ans avait affirmé avoir été agressée lors d’un dîner alcoolisé en juin de la même année. L’enquête a été classée sans suite en 2020 pour « infraction insuffisamment caractérisée ».