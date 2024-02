Laurent Lafitte trouve « moins intimidant de jouer Molière que Tapie »

Laurent Lafitte n’arrête pas. Il est Tapie sur Netflix, Cyrano de Bergerac sur la scène de la Comédie-Française et incarne aussi le rôle-titre du Molière imaginaire d’Olivier Py. Dans ce film flamboyant, il revit les derniers moments du maître, le 17 février 1673, en compagnie de Jeanne Balibar et Stacy Martin. Il prend la suite de Philippe Caubère (Molière d’Ariane Mnouchkine en 1978), Bernard Giraudeau (Marquise de Véra Belmont, 1997) et Romain Duris (Molière de Laurent Tirard en 2007). Sa performance brillante est mise en valeur par un plan-séquence éblouissant qui plonge dans les coulisses du théâtre et de la vie du maître. Une bonne occasion pour revenir sur la carrière de Laurent Lafitte, quinquagénaire fringant.

C’était impressionnant d’incarner Molière ?

Moins intimidant que de jouer Tapie car qu’on ne peut pas me comparer avec le vrai ! Tout le monde a une idée de qui était Bernard Tapie, de sa façon parler, de comment il se tient. Là, j’étais débarrassé de ce souci. La pression était plus du côté d’Olivier Py. C’est lui qui s’expose en présentant sa version de Molière et en révélant des détails de sa vie comme sa liaison avec Michel Baron et le fait qu’il avait épousé la fille de sa première femme. Molière est une telle figure de la France que sa bio avait été ripolinée. C’était un mythe, une figure à laquelle on a redonné de la chair. On l’a « démuséifé ». On en a fait plus « notre contemporain d’avant » qu’un homme du passé.

Que représentait Molière pour vous avant que vous l’incarniez ?

J’ai eu beaucoup de mal à me connecter à lui quand j’étais au collège. Sans doute l’apprend-on trop jeune pour en saisir la subtilité. C’est surtout quand j’ai joué Don Juan que j’ai compris son génie et ce qu’il représentait de fondateur dans ce qu’on pourrait appeler « l’esprit français ». Molière souffrait de ne pas savoir ce qu’il allait laisser après sa mort. A son époque, c’était plutôt Corneille le grand auteur. Molière serait sans doute surpris de voir qu’il est le sujet d’un film et qu’il est joué par un acteur du XXIe siècle.

Cela vous a fait penser à votre propre postérité ?

Quand on est comédien, on fait carrière, on ne fait pas œuvre. Nous ne sommes que des interprètes La postérité n’existe pas pour les acteurs. On les a oubliés 10 à 15 ans après leur mort, 50 ans maximum s’ils ont été très connus et que leurs films repassent à la télé. C’est rassurant. Cela rend humble en ôtant de la pression.

Les captations filmées des pièces de la Comédie-Française ne vous gênent pas ?

On n’y pense pas : on oublie la caméra. Je m’en suis fait récemment la remarque pour Cyrano. Pour les acteurs, c’est une représentation comme les autres bien qu’on soit filmés. C’est bien que ces captations existent parce qu’elles permettent à un public plus nombreux de voir les pièces mais, sincèrement, cela n’a rien à voir avec l’expérience qu’on vit quand on est dans la salle. Une sensation puissante qu’on a ressentie au théâtre vous reste toute la vie. Je suis heureux de voir que la Comédie-Française attire autant de monde. L’impulsion qu’ont enclenchée les administrateurs Muriel Mayette-Holtz puis Éric Ruf a porté ses fruits. La maison est devenue un point d’ancrage pour des gens qui ne vont pas souvent au théâtre. On joue les pièces longtemps ce qui permet d’avoir le temps de les découvrir même si on ne vit pas à Paris. C’est un spectacle populaire.

Comment expliquez-vous cela ?

Les actrices et les acteurs y sont pour beaucoup et on a tendance à l’oublier. Dans le théâtre public, le nom du metteur en scène est écrit en gros sur l’affiche, aussi gros que celui de l’auteur et ceux des interprètes sont inscrits en petit. Pourtant quand le metteur en scène a choisi un texte, un scénographe et des acteurs, ce sont ces derniers qui mènent la barque. Ce qui fait l’excellence de la Comédie-Française en ce moment, c’est la troupe qui est particulièrement soudée et de grande qualité.