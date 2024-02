Avant les Césars, les nommés dévorent des choux et s’envoient des fleurs

C’était joyeux ! De grands noms du cinéma français sont venus célébrer leurs nominations aux César ce lundi soir au Fouquet’s, légendaire restaurant des Champs-Elysées. Léa Drucker, Virginie Efira, Marion Cotillard et Sandra Hüller. Cette dernière est donnée favorite pour prestation d’épouse accusée d’avoir tué son mari dans Anatomie d’une chute de Justine Triet. « Tout ce qui arrive avec ce film est incroyable, confie-t-elle à 20 Minutes. Etre nommée, je n’osais pas l’espérer alors gagner… » Rappelons au passage que Sandra Hüller est également citée aux Oscars pour ce film et qu’elle est aussi à l’affiche de La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer, sorti en salle mercredi dernier.

A ce dîner très convivial, tout le monde félicite tout le monde dans une atmosphère festive. Beaucoup gardent les diplômes qu’ils viennent de récupérer tout près comme pour s’assurer qu’ils n’ont pas rêvé, qu’ils sont bien nommés. Les divers talents ont souvent été placés par films. La table de Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry côtoie celle du Procès Goldman de Cédric Kahn et du Règne animal de Thomas Cailley. On trouve à peine le temps de dévorer les quartiers de choux-fleurs mayonnaise à l’ail noir, la chiffonnade de volaille fermière Shimzu et son voile de lait de soja et la Coffret chocolat, mousseline au vieux rhum qui composaient le menu tant les conversations sont animées.

Dilemme de votants

« Je ne voterai pas pour moi », confie Paul Kircher. Le jeune acteur du Règne animal a un dilemme. Il est nommé dans la catégorie Espoir en même temps que son frère Samuel honoré pour son rôle de très jeune amant de Léa Drucker dans L’Eté dernier de Catherine Breillat. « C’est très joyeux, explique ce dernier. Il n’y a aucune rivalité entre nous. » On se demande quand même pour qui vont voter leurs parents, l’actrice Irène Jacob et l’acteur Jacob Kircher. Tireront-ils au sort ou donneront-ils chacun une voix à leurs fils ?

Le cinéma de genre en vedette

Du côté du cinéma de genre, l’heure est aussi à la réjouissance. Stéphane Castang toujours aussi rock’n’roll avec ses bagues à tête de mort défend les couleurs de Vincent doit mourir. Sébastien Vaniček, réalisateur de Vermines, rayonne : il vient d’être choisi pour écrire et réaliser un nouvel opus d’Evil Dead qu’il tournera en Nouvelle-Zélande. « Le cinéma d’horreur français est de plus en plus respecté par la profession », dit-il, tout sourire alors que son film cartonne au box-office.

Jean-Pascal Zadi au taquet

Jean-Pascal Zadi a à peine fini de papoter avec Marion Cotillard et Rebecca Marder qu’il nous avoue être comblé par son rôle de présentateur de la cérémonie. « J’ai l’intention de m’amuser et que le public s’amuse aussi ! Il faut que tout cela reste festif, qu’on se souvienne qu’on est là pour passer un bon moment », dit-il. C’est ce qu’on espère de tout cœur pour la soirée des César qui se déroulera le 23 février à partir de 21 heures en clair sur Canal + sous la présidence de Valérie Lemercier.