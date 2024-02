L'enivrant Paul Mescal, un acteur avec un goût de reviens-y

Préparez vos mouchoirs ! Ils ne seront pas inutiles pour voir Sans jamais nous connaître, d’Andrew Haigh. Le réalisateur de La Route sauvage et de 45 ans envoie un quadragénaire joué par Andrew Scott dans sa maison d’enfance. Il retrouve ses parents jeunes, qu’incarnent Claire Foy et Jamie Bell, alors que ces derniers sont morts dans un accident quand il n’avait que 12 ans. Leurs retrouvailles inattendues brisent le cœur. Tous sont excellents mais ils se font voler la vedette par Paul Mescal, éblouissant de charisme dans le rôle du compagnon du héros qui le soutient dans cette épreuve déstabilisante.

En fort peu de temps, Paul Mescal, 28 ans, a fait apprécier sa silhouette musclée et sa voix sensuelle dans le paysage cinématographique international. Il a été cité à l’Oscar l’an passé pour Aftersun de Charlotte Wells où il jouait un père charismatique et ambigu après avoir été découvert dans la série Normal People. « J’ai été fascinée par la façon dont il entretient la part d’ombre de son personnage, se souvient Charlotte Wells. Il en comprend clairement toute la subtilité avant de déterminer ce qu’il va restituer pour rendre sa performance plus complexe. »

Des séquences sensuelles

Ce charme persuasif imprègne Sans jamais nous connaître dès sa première apparition où il séduit le héros plus âgé que lui avec lequel il entame une relation passionnée. « Paul dégage un mélange de force et de sensibilité qui le rendait fascinant pour moi, explique le réalisateur Andrew Haigh. Il y a quelque chose d’irrésistible chez lui. » Le cinéaste a su saisir son côté animal comme la tendresse affleurant d’un personnage qui se laisse petit à petit emporter dans une grande histoire d’amour.

« Paul Mescal est instinctif et très attentionné, souligne Andrew Scott avec lequel le comédien partage quelques séquences très chaudes. Quand on doit tourner des scènes aussi intimes, il est fondamental d’avoir quelqu’un avec qui on puisse rigoler et qui vous soutienne. » L’alchimie qui se dégage de leur duo apporte une grande douceur à cette réflexion sur le passé qui laisse espérer un avenir meilleur.

Une suite prometteuse

« Paul parvient à exprimer la légèreté dans la gravité : c’est une faculté que peu d’acteurs maîtrisent », insiste Andrew Scott. Paul Mescal continuera à polir son art pour la suite d’une carrière qui s’annonce aussi brillante que sa prestation dans Sans jamais nous connaître. Chloé Zhao et Ridley Scott ont déjà fait appel à lui. La première pour incarner William Shakespeare dans Hamnet. Le second pour jouer Lucius dans Gladiator 2.

Son projet le plus excitant lui a été proposé par Richard Linklater pour Merrily We Roll Along d’après une comédie musicale de Steven Sondheim. Le réalisateur de Boyhood prévoit de tourner cette histoire de trois amis musiciens sur une période de vingt ans. Paul Mescal sera presque quinquagénaire au moment de la fin du projet qui le verra se bonifier comme un grand cru.