Bill Muray est bien de retour dans « S.O.S. Fantômes : La Menace de glace »

On ne change pas une équipe qui gagne ! Après le succès de L’Héritage (sorti en 2021 et qui a totalisé près de 200 millions de dollars de revenus), le cinquième volet de la saga S.O.S. Fantômes réunit de nouveau d’anciens et de « nouveaux » comédiens de la franchise.

C’est ainsi que l’on peut apercevoir les « vieux » Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Pots et Dan Akroyd (qui jouaient déjà dans le film de 1984) et les « jeunes » Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna Grace (apparus en 2021), dans la nouvelle bande-annonce de S.O.S. Fantômes : La Menace de glace.

L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Outre son casting de rêve, ce trailer nous permet de découvrir Garraka, un nouveau « méchant » dans la veine de Gozer le destructeur, seigneur des Sebouillia (qu’on avait vu dans le premier S.O.S. Fantômes puis dans celui de 1989, où il apparaissait sous la forme du Bibendum Chamallow).

L’intrigue du film renvoie les Spengler vers l’emblématique caserne de pompiers de la saga, où les membres originels de S.O.S. Fantômes ont installé leur labo secret. Là, les deux équipes vont unir leurs forces pour sauver le monde de… non ? Vous ne devinez vraiment pas ? D’une nouvelle ère glaciaire, bien sûr !

Cet épisode, qui devrait sortir en France le 10 avril 2024, est présenté comme la suite directe de S.O.S. Fantômes : L’héritage et, par là même, comme un retour aux sources. Et son réalisateur, Gil Kenan, remplace Jason Reitman (lui-même fils d’Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers S.O.S. Fantômes et décédé en 2022), nous apprend Variety.