Même si rien ne vaut un bon « nonoss », le chien comédien Messi, déjà récipiendaire de la première « Palm Dog » du Festival de Cannes 2023, a reçu hier une récompense de plus.

Ce border collie, qui joue le chien guide d’un petit garçon malvoyant dans le film « Anatomie d’une chute », s’est en effet vu décerner le « Q d’or » du meilleur chien par l’émission Quotidien de TMC, nous apprend le HuffPost.

Intimidé par les applaudissements nourris qui ont accompagné son entrée sur le plateau de Yann Barthès, Messi a confié à son accompagnateur – Milo Machado Graner, qui interprète le jeune Daniel – le soin de prononcer un discours qu’il lui aurait dicté.

« C’était une expérience incroyable et pour ça, un grand bravo et merci à Justine (Triet, la réalisatrice), cinéaste avec laquelle j’accepterai peut-être de retravailler à l’occasion ; elle sait comment me joindre et m’appâter », a ainsi lu le jeune acteur.

Si Messi collectionne les distinctions, comme le film dans lequel il joue, c’est parce que sa « prestation » à l’écran est aussi émouvante que bluffante. Les spectateurs ont été particulièrement impressionnés par une scène dans laquelle il feint la maladie.

Parmi les autres récompensés de la soirée des « Q d’or », Raphaël Quenard a reçu celui du meilleur acteur, Paul Kircher celui de la révélation masculine, Milo Machado Garner (Daniel, donc, dans « Anatomie d’une chute ») celui du meilleur espoir, Léa Drucker celui de la meilleure actrice, Zaho de Sagazan celui de la révélation musicale et Florence Foresti celui du meilleur spectacle.