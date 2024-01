La peur n’a pas de frontières ! C’est ce qu’ont prouvé les jurés du Festival International du film Fantastique de Gérardmer. La Corée du Sud et l’Argentine ont remporté les plus hautes récompenses. Le Grand prix étant dévolu à Sleep du Coréen Jason Yu en salle le 21 février prochain et celui de la critique et du public à When Evil Lurks de l’Argentin Demián Rugna, notre chouchou qui sera en salle le 17 avril 2024.

Sleep, premier film de l’assistant de Bong Joon-ho, a été découvert à la Semaine de la critique cannoise. On retrouve le charme des œuvres de ce dernier dans cette critique sociale qui fait parfois penser à Parasite. Le cauchemar d’une jeune femme dont le mari est victime de terribles crises de somnambulisme de plus en plus violentes hante durablement le spectateur en égratignant la société coréenne. Il est de même pour When Evil Lurks où un cas de possession dans la campagne argentine débouche sur un conte gore qui est aussi une fable politique. Ces deux films ont dominé la compétition et n’ont pas volé leurs récompenses.

Amalia’s Children de Gabriel Abrantes, qui sort mercredi prochain, et En attendant la nuit de Céline Rouzet se sont partagé les prix du jury. Ces deux films attachants se penchent sur la famille, le premier en faisant découvrir à un orphelin trentenaire sa mère et son frère un peu particuliers. Le second en offrant une variation originale sur le thème du vampirisme. Grand oublié du palmarès, The Funeral, film turc d’Orçun Behram, a fait glousser les festivaliers avec son titre original : « Cenaze ». Ce road-movie horrifique mérite mieux que cette mauvaise plaisanterie. On y suit les tribulations d’un chauffeur de corbillard transportant la dépouille d’une jeune femme qui n’est peut-être pas tout à fait décédée.

En marge de la compétition

Hors compétition, quelques bonnes surprises ont aussi éclairé cette 31e édition avec un énorme coup de cœur pour Le Mangeur d’âmes d’Alexandre Bustillo et Julien Maury. Ce thriller flirtant avec le fantastique entraîne Virginie Ledoyen et Paul Hamy dans les Vosges à la recherche d’enfants disparus. Son atmosphère mortifère comme son intrigue riche en surprise ont fait monter la tension des festivaliers lors d’une séance spéciale triomphale qui augure bien avant sa sortie le 3 avril prochain.

L’amusant It’s A Wonderful Knife de Tyler MacIntyre a, quant à lui, détendu l’atmosphère en parodiant les « slashers » et autres films où des tueurs psychopathes férus d’armes blanches traquent des victimes plus ou moins coriaces. Cette comédie très gore devrait être distribuée en France cet automne. Bien que l’action se déroule à Noël, elle semble parfaite pour Halloween.

Des évènements marquants

Cette édition a également connu quelques chouettes temps forts avec la master class de Gareth Evans et la présentation des premières images de Sous la Seine de Xavier Gens. Un requin investi Paris avant les Jeux olympiques dans ce film d’horreur prometteur que Netflix diffusera cet été. De quoi attendre patiemment la prochaine édition d’un festival toujours aussi dynamique pour faire vivre le Fantastique sous des formes aussi diverses que variées.