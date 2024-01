How do you say « Le règne animal » in english ? Au lendemain du triomphe de Anatomie d’une chute aux nominations aux Oscars 2024, c’est Le règne animal qui devance le film de Justine Triet aux nominations pour les César. Le film de Thomas Cailley, avec Romain Duris, cumule 12 nominations alors qu'Anatomie d’une chute n’en compte « que » onze.

Autre enseignement de cette salve de nominations, les réformes engagées à l’Académie responsable de la cérémonie pour lutter contre le manque de parité commencent à payer. Trois réalisatrices sont ainsi nommées pour le César de la meilleure réalisation : Justine Triet, Catherine Breillat pour L’été dernier et Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages.

Quatre présentes, un absent

Par ailleurs, la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle présente une surprise : quatre des cinq nommées le sont pour le même film : Je verrai toujours vos visages. Il s’agit de Leïla Bekhti, Élodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos et Miou Miou. Une belle récompense pour ce film choral qui montre les coulisses de la « justice réparatrice », où des victimes confrontent leurs agresseurs. Ce carton permet au film de Jeanne Herry de cumuler 9 nominations en tout.

Au rayon des absents, on note La Passion de Dodin Bouffant, qui repart sans nomination majeure alors que le film représentait la France aux Oscars.

A noter également que la cérémonie des César, présidée par Valérie Lemercier, verra l’actrice-réalisatrice Agnès Jaoui et le réalisateur Christopher Nolan recevoir chacun un César d’Honneur.

Nommés pour le César du Meilleur film

Anatomie d’une chute

Chien de la casse

Je verrai toujours vos visages

Le procès Goldman

Le règne animal

Nommées pour le César de la Meilleure actrice

Marion Cotillard - Little Girl Blue

Léa Drucker - L’été dernier

Viriginie Efira - L’amour et les forêts

Hafsia Herzi - Le ravissement

Sandra Hüller - Anatomie d’une chute

Nommés pour le César du Meilleur acteur

Romain Duris - Le règne animal

Benjamin Lavernhe - L’abbé Pierre, une vie de combat

Melvil Poupaud - L’amour et les forêts

Raphaël Quenard - Yannick

Arieh Worthalter - Le procès Goldman

Nommées pour le César de la Meilleure réalisation

Justine Triet - Anatomie d’une chute

Catherine Breillat - L’été dernier

Jeanne Herry - Je verrai toujours vos visages

Cédric Kahn - Le procès Goldman

Thomas Cailley - Le règne animal

Nommées pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle

Leïla Bekhti - Je verrai toujours vos visages

Galatea Bellugi - Chien de la casse

Elodie Bouchez - Je verrai toujours vos visages

Adèle Exarchopoulos - Je verrai toujours vos visages

Miou Miou - Je verrai toujours vos visages

Nommés pour le César du Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud - Anatomie d’une chute

Anthony Bajon - Chien de la casse

Arthur Harari - Le procès Goldman

Pio Marmaï - Yannick

Antoine Reinartz - Anatomie d’une chute