Un requin à Paris ? Tel est le pitch de Sous la Seine de Xavier Gens qui sera diffusé cet été sur Netflix. A la veille des JO, la Ville Lumière subit un traumatisme inattendu quand un squale menace de transformer les festivités en buffet campagnard. Une scientifique au passé chargé tente de mettre les autorités en garde sans parvenir à se faire entendre. C’est Bérénice Bejo qui incarne cette femme déterminée. A Gérardmer, elle et Xavier Gens sont venus présenter les premières images de ce qui s’annonce déjà comme un événement devant un public de passionnés.

« On n’a pas abordé le sujet de façon parodique à la façon de Sharknado, explique Xavier Gens. Il s’agit d’un film sérieux et engagé qui présente le requin de façon inhabituelle. Il n’est pas que méchant dans Sous la Seine. » Le réalisateur de Farang a bénéficié d’un budget confortable, d’importants moyens techniques et d’une totale liberté pour concrétiser son projet. « Personne ne m’aurait donné ces possibilités pour une sortie en salle, dit-il. Cela aurait été trop risqué de sortir un film de genre comme celui-ci au cinéma. Je suis reconnaissant à Netflix de m’avoir offert cette opportunité. »

Bérénice Bejo se mouille

Bérénice Bejo n’a pas hésité à s’investir à fond. Elle a dû s’initier à la plongée pour les nombreuses scènes subaquatiques qu’exige son rôle. « J’ai été emballée par l’idée de faire quelque chose de si nouveau pour moi » , dit-elle. Son personnage est puissant : il lui permet de jouer la comédie tout en ayant une importante dimension physique. « J’ai parfois eu peur mais les conditions de sécurité étaient parfaites. Il me suffisait de faire un geste de la main pour qu’un plongeur vienne m’aider en cas de besoin. »

La comédienne n’a jamais réellement plongé dans la Seine. Ses séquences sous-marines ont été filmées à Alicante et dans un studio en Belgique. « L’eau était si salée à Alicante qu’elle piquait les yeux et qu’on avait du mal à nager », se souvient Bérénice Bejo.

Un puzzle cinématographique

Le film a été un puzzle pour harmoniser les séquences afin que le spectateur ne puisse voir la différence entre les différents lieux de tournage y compris Paris où certains passages ont été filmés. « On a eu du mal à obtenir des autorisations car on ne peut bloquer la Seine que deux heures par jour », explique Xavier Gens. Les images vues à Gérardmer sont très prometteuses : les concurrents d’une épreuve de natation sont attaqués par le squale.

Comme l’eau devient toute rouge, on en déduit que le requin a trouvé de quoi se restaurer. « Cette scène, tournée à Alicante, était impressionnante, raconte Bérénice Bejo. Les caméras attachées à des câbles passaient au-dessus de nous. Cette impression de participer à une grosse production avait quelque chose de magique. » La performance de la comédienne est particulièrement mise en valeur par ce dispositif.

Un requin affamé

Le requin a, lui aussi, aussi été considéré comme une star, objet de copieuses recherches avant d’être lancé dans l’aventure. « C’est une femelle qui s’appelle Lilith, explique Xavier Gens. On l’a mise au point avec une maquette avant de la confier aux responsables des effets visuels. Je leur avais aussi envoyé des images d’attaques de requin pour qu’ils puissent les reproduire de façon réaliste. » Ces derniers sont encore au travail pour peaufiner le squale et des effets numériques destinés à être invisibles pour le spectateur.

Un travail de titan

« La lumière et l’eau sont retravaillées pour qu’on croie vraiment se trouver dans la mer ou sous la Seine. C’était un processus complexe de tout homogénéiser et le public ne doit pas s’en rendre compte, » insiste Xavier Gens. Ce qu’il nous a montré confirme que ça fonctionne vraiment. « On avait tourné le film en prévisualisation avec des doublures pour les acteurs et les moyens du bord afin que je puisse caler les détails de la mise en scène, dit-il. Cela m’a permis de tout prévoir avant le tournage et d’être moins stressé. »

Un aileron sur la Seine

Si le suspense est omniprésent, les repas de Lilith ne sont pas montrés de façon trop graphique. « Du point de vue de la violence, Sous la Seine est au niveau de Jurassic Park, annonce-t-il. Pas vraiment gore et visible en famille. » De quoi donner très envie de rencontrer Lilith et ses proies qui apparaîtront sur les écrans de Netflix à point nommé pour les Jeux olympiques. On peut déjà commencer à regarder la Seine à la recherche d’un aileron suspect.