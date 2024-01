Ahmed Sylla révèle ses comédies françaises favorites

« Le secret pour qu’une comédie soit réussie est d’abord qu’elle soit drôle, cela semble être une évidence mais c’est vrai », explique Ahmed Sylla à 20 Minutes. Le comédien est un habitué du Festival de l’Alpe d’Huez où il présentait Comme un prince d’Ali Marhyar actuellement en salle et Ici et là-bas de Ludovic Bernard qui sortira le 17 avril prochain.

L’humour est dans l’ADN du comédien de 33 ans qui a parlé à 20 Minutes de sa conception de la comédie et de ce qui le fait rire. « J’aime qu’il y ait du rire mais aussi une pointe d’émotion et un sujet fort », confie-t-il. Il le démontre par l’exemple dans ses films comme Ici ou là-bas où il donne la réplique à Hakim Jemili sous la direction de Ludovic Bernard, réalisateur de L’Ascension, primé à l’Alpe en 2017. Il y incarne un représentant de commerce craignant de perdre son emploi quand on l’envoie sur le terrain après des années passées à faire du démarchage téléphonique.

Des gags et une touche de réflexion

« La comédie française sait s’emparer de thèmes sérieux pour les rendre amusants, déclare Ahmed Sylla. Elle saupoudre souvent les gags d’une touche de réflexion sur des thèmes graves ce que j’apprécie en tant que spectateur. » C’est sous doute pour cela que l’acteur est fan de trois succès comiques français qui correspondent à cette définition. Le Dîner de cons, Intouchables et Le Prénom. « L’écriture de ces films est une vraie dentelle ce qui permet aux acteurs d’être à leur meilleur », dit-il.

Amhed Sylla voue aussi une profonde admiration à Louis de Funès, un « clown atypique ». Il se réjouit aussi de voir les comédies françaises s’emparer de plus en plus de sujets sociétaux tels que le racisme ou l’identité. « Les choses évoluent dans le bon sens et ce qui fait rire aussi. », conclut-il. La filmographie de cet acteur charismatique a favorisé ces changements.