Sommes-nous enfin sur le point de voir éclore un MeToo français ? Les déclarations de Judith Godrèche, l’affaire Gérard Depardieu et la mise en examen de Patrick Poivre d'Arvor donnent un regain d’espoir en ce sens. Mais il reste encore beaucoup à faire. « S’il existe des Covid longs, en France, on a un MeeToo lent, » plaisante Cécile Delarue. Cette journaliste plaignante dans l’affaire PPDA a réalisé un documentaire sur Amber Heard. Elle en présentera un autre sur France 3 le 8 mars prochain, Les Scandaleuses, sur les femmes qui ont fait avancer la cause féminine en faisant scandale.

« On n’a jamais été aussi près de voir bouger les choses mais on n’en est pas encore là », insiste Véronique Le Bris. Journaliste également et autrice de 100 grands films de réalisatrices (paru chez Arte éditions), elle a créé le Prix Alice Guy en 2018, récompensant une réalisatrice. Le public peut voter jusqu’au 31 janvier prochain pour désigner sa favorite de l’année 2023. Mais pourquoi les choses bougent-elles si lentement en France alors que la parole semble se libérer ?

Référents sur les tournages et idéologie datée

« Bien des gens ont préféré se dire qu’il n’y avait pas de problème de violences sexuelles en France, précise Cécile Delarue. On parlait d’hommes séducteurs, de gauloiserie. On disait "il est comme ça" et ça passait. » C’est notamment le cas pour Gérard Depardieu, dont les casseroles suffisamment nombreuses pour ouvrir une quincaillerie ne sont pas que récentes. « Les Français craignent le politiquement correct et la cancel culture, souligne Cécile Delarue. Alors qu’il ne s’agit pas de ne plus montrer et regarder les films avec Depardieu, mais de connaître le contexte dans lequel ils ont été tournés pour éviter que certains abus se reproduisent. » Des référents sont maintenant présents sur les plateaux pour veiller à ce qu’aucun geste déplacé ne soit plus toléré.

« Le collectif 50/50 comme le bonus du CNC pour favoriser la présence des femmes sur les tournages a été bénéfique, insiste Véronique Le Bris. Les réalisatrices sont mieux considérées car leur travail n’est plus jugé sur le seul fait qu’elles sont des femmes. Ce qu’il manque maintenant, c’est une volonté politique pour faire avancer les choses. » La défense de Gérard Depardieu par Emmanuel Macron a scandalisé les deux femmes. « On a un président jeune qui défend une idéologie datée », soupire Cécile Delarue.

Un sévère retour de bâton

Si les choses avancent, le retour de bâton ne s’est pas fait attendre. « Malgré la mobilisation générale depuis 2018 qui a provoqué un mouvement de fond, les associations féministes constatent un effet de "backlash" sévère », constate Véronique Le Bris. Les masculinistes se font de plus en plus entendre sur Internet avec des « coachs en séduction » dangereux qui délivrent un discours redoutable sur les rapports entre les hommes et les femmes. « Avant on se retrouvait tous devant la télé et on pouvait discuter de ce qu’on avait vu, déclare Cécile Delarue. Aujourd’hui, les gens sont seuls quand ils se font bourrer le crâne sur leurs écrans. »

La libération de la parole est devenue plus courante mais elle n’est pas facile pour autant. « Les femmes qui parlent sont grillées et elles en prennent plein la figure », soutient Véronique Le Bris. Les réseaux sociaux leur font subir un calvaire, sans pour autant balayer l’idée reçue qu’elles dénoncent pour se faire un nom dans la profession. « La vie est impossible pour celles qui ont parlé, souligne Cécile Delarue. J’attends qu’on me montre une femme dont la vie aurait été plus facile après avoir dénoncé un homme. »

Un optimisme prudent

Tout espoir n’est pourtant pas perdu pour le futur, qui s’annonce sous les auspices d’un optimisme prudent. « Le fait de parler est toujours une bonne chose, martèle Cécile Delarue. C’est toujours mieux de s’engueuler que de se taire. Il faut que certains hommes comprennent qu’il y a une différence entre violeur et séducteur. On a toujours le droit de séduire, d’aimer, et il faut arrêter de faire croire que les féministes souhaitent et disent le contraire. » Et Véronique Le Bris d’ajouter : « Un exemple comme l’Espagne rend confiant pour l’avenir. Ce pays s’est doté de moyens financiers pour ne rien laisser passer et a réussi à diminuer le nombre de féminicides par deux en peu de temps. Donc, c’est possible ! » Il ne reste plus à la France qu’à emboîter le pas. Nous avons toutes et tous à y gagner,d et pas seulement dans le monde du cinéma.