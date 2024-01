Les vieux dinosaures ont encore de beaux jours devant eux et Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki le démontre ! Le monstre japonais n’a pas cessé de semer le chaos depuis 1954 mais il est encore capable de réserver de belles surprises. Près de 95 millions de dollars au box-office international prouvent qu’il a encore du potentiel, y compris en France où il va ressortir pour quinze jours après une première apparition dans les cinémas les 7 et 8 décembre derniers.

« Le précédent Godzilla, Shin Godzilla, n’était pas sorti en salle en France, explique à 20 Minutes Caspar Nadaud, créateur et PDG de Piece of Magic Entertainment qui distribue Minus One. Nous n’avions donc aucune référence sur un succès potentiel de Godzilla Minus One et avons fait le choix d’une sortie événementielle avec certaines projections en Imax ou en 4DX. » Le dinosaure a alors attiré 17.000 spectateurs français en deux jours dans 60 salles (incluant l’avant-première au PIFF et le festival Kinotayo) ce qui va lui permettre de revenir du 17 au 30 janvier sur une combinaison de 300 salles.

Pourquoi tant d’amour ?

« On a reçu tant de demandes de fans qui n’avaient pas pu le voir que nous nous sommes mis d’accord avec la Toho, firme qui détient les droits de Godzilla depuis sa création, pour rectifier le tir. Nous n’avions clairement pas mesuré l’ampleur de la fan base française et sa passion pour le phénomène. » Il faut préciser que le film est une réussite. L’action se déroule en 1947 où un ancien kamikaze affronte le monstre pour exorciser un passé guerrier traumatisant. Le résultat est à la fois touchant et bluffant par ses qualtités visuelles et sonores.

Mais qu’est-ce qui peut bien plaire autant dans ce lézard surdimensionné qui dévore les mégapoles comme des gâteaux d’apéro ? La récente série Monarch, Legacy of Monsters, diffusée sur Apple TV+, lui a donné un lifting sur le petit écran, Adam Wingard va le remettre en vedette façon Hollywood dans Godzilla x Kong, le Nouvel Empire qui sortira en avril prochain. « C’est une star qui a su évoluer avec son temps, insiste Caspar Nadaud. Il s’est modernisé en même temps que le cinéma. » Du monsieur en costume de monstre qui piétinait des maquettes de Tokyo comme un Casimir sous acides aux nec plus ultra des effets visuels, Godzilla a changé de look au fil des années.

98 % de satisfaction

« Le côté spectaculaire du film fait la différence et aussi l’histoire d’amour dans un contexte historique, précise Caspar, C’est vraiment bien plus qualitatif que le précédent film. Les réactions sont excellentes et on parle déjà de citations aux Oscars… » Godzilla Minus One recueille le score exceptionnel de 98 % de satisfaction tant du côté des critiques que des spectateurs sur le site Rotten Tomatoes. « Cette sortie sera la sortie principale et on n’envisage pas de la prolonger », insiste Caspar Nadaud qui compte montrer le film dans de nombreuses villes françaises. Il faut donc ne pas perdre de temps pour aller le découvrir sur grand écran.