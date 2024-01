Tout est dans le titre : Saltburn, c’est à la fois salé et sévèrement burné ! Le thriller d’Emerald Fennell (oscarisée pour le scénario de Promising Young Woman qu’elle a aussi réalisé) enflamme la Toile depuis sa mise à disposition sur Prime Vidéo le 22 décembre dernier. L’histoire sait être aussi passionnante que passionnée.

En 2006, la rencontre d’un jeune éléve boursier et d’un riche héritier à l’université d’Oxford débouche sur une histoire d’amour toxique et un été très chaud mais aussi sanglant dans une superbe propriété anglaise. « Saltburn est censé être une expérience joyeuse même lorsque vous être horrifiés », confie Emerald Ferrell au magazine Cinemateaser. Ce jeu de massacre étonne et amuse par sa liberté de ton. Et ça cartonne. 20 Minutes explique pourquoi.

Des fesses, des fesses, des fesses

Les messieurs ne se montrent pas avares de leur physique dans Saltburn. Entre Barry Keoghan, révélé par Mise à mort du cerf sacré de Yórgos Lánthimos qui danse nu et Jacob Elordi (héros de la série Euphoria et actuellement aussi à l’affiche en Elvis Presley dans Priscilla de Sofia Coppola) qui fait l’amour à sa baignoire, il y a de quoi émoustiller les fans de plastiques masculines musclées. Peut-on parler de « female gaze », ce regard qu’auraient les réalisatrices sur leurs interprètes ? Oui ! Et on ne va pas s’en plaindre.

Une chanson (et toujours des fesses)

La chanson Murder on the Dance Floor chanson créée par Sophie Ellis-Bextor au début des années 2000 reprend de la vigueur grâce à la séquence où Barry Keoghan traverse le manoir intégralement nu. Après Kate Bush pour Running Up That Hill dans Stranger Things, c’est un nouveau tube presque oublié qui connaît une nouvelle jeunesse. Tik Tok n’a pas attendu pour en faire une « trend » où des internautes imitent le héros du film avec un succès inégal… d’autant plus que leur intérieur est moins spectaculaire que celui du film, qu’ils restent habillés et que c’est parfois une bonne idée.

Un bon film (avec des fesses)

On l’oublierait presque mais Saltburn est aussi un bon film ! Emerald Fennell balaye les convenances avec cette œuvre intelligente qui ose parler de lutte des classes avec une bonne dose d’humour noir. Sexe et politique font bon ménage dans ce brûlot réjouissant dont l’esprit provocateur vient davantage de son message libertaire que ses séquences coquines.