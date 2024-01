Fraîchement bombardé plus jeune locataire de Matignon, Gabriel Attal aurait pu suivre une tout autre voie. En 2008, alors qu’il n’était âgé que de 19 ans, l’actuel Premier ministre a en effet caressé le rêve de briller sur grand écran en figurant au casting du film La belle personne, de Christophe Honoré.

Son apparition, assez brève, intervient un peu plus de cinq minutes après le début d’un film qui, il faut le préciser, n’a connu qu’un succès relatif (il est sorti dans 48 salles et n’a totalisé qu’un peu plus de 80.000 entrées, selon AlloCiné).

Gabriel Attal dans le film « La belle personne », de Christophe Honoré (2008) - Arte

Pas besoin de faire un arrêt sur image pour constater que le jeune homme n’est nullement impressionné par les caméras. Il faut dire qu’il s’était déjà prêté à l’exercice dix ans plus tôt en révélant, à la télévision, ses talents – précoces – d’acteur.

View this post on Instagram A post shared by INA.fr (@ina.fr)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

L’histoire ne dit pas comment la vocation première de Gabriel Attal a été contrariée, ni pourquoi il a bifurqué vers la politique. On espère seulement qu’il n’utilisera pas ce talent caché à mauvais escient…